تجار: ارتفاع أسعار السجائر المحلية.. والشرقية للدخان ترد

إرتفاع من 24 إلي 35 جنيها في الخرطوشة و من 4 إلى 5 جنيهات في العلبة

أكد عدد من تجار السجائر في القاهرة والجيزة ارتفاع أسعار جملة السجائر المحلية مما أدى إلى رفع سعرها على المستهلك.

وقال محمود حسين تاجر سجائر في القاهرة لـ”المال” إن سعر خرطوشة كليوباترا ارتفع 35 جنيها والبوكس 30 جنيها والسوبر 24 جنيها.

وأضاف حسين أن ذلك أدى إلى زيادة في سعر علبة الكليوباترا والسوبر بنحو 4 جنيهات بينما ارتفع سعر علبة كليوباترا بوكس 5 جنيهات.

وقال أشرف سيد لـ “المال” إن سعر خرطوشة كليوباترا 205 جنيهات بدلا من 170 جنيها وخرطوشة كليوباترا البوكس بسعر 210 جنيهات بدلا من 180 وخرطوشة كليوباترا السوبر 213 جنيها بدلا من 189 .

وأضاف سيد أن سعر علبة كليوباترا بلغ 22 جنيها بدلا من 18 جنيه وعلبة كليوباترا بوكس بسعر 24 جنيها بدلا من 19 وكليوباترا سوبر بـ 23 بدلا من 19.

الشرقية للدخان: لا زيادة في أسعار التوريد.. والإنتاج مستمر طبقا لاحتياجات السوق

من جهته، أوضح مرسى أبو عامر، مسئول الإعلام بالشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، أن الشركة مستمرة فى الإنتاج طبقا لاحتياجات السوق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تماشيا مع سياسة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال أبو عامر فى تصريحات خاصة لـ” المال”، إن الشرقية للدخان تحرص على تواجد منتجاتها لسد احتياجات المستهلكين .

وأضاف، اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية داخل المصانع، للحفاظ على صحة الموظفين والمستهلكين، من بينها تخفيض عدد العمالة عن طريق التناوب فى الورديات، وتعقيم المعدات باستمرار وتوزيع الكمامات والمطهرات.

وأكد مسئول الإعلام بالشركة، أن “إيسترن كومبانى” لم ترفع أسعار توريد أى من منتجاتها، وما زالت التعرفية كما هي محددة ومعلنة من وزارة المالية بعد الضريبة الأخيرة.

كتب : محمد مجدي وأحمد اللاهوني