تجار: ارتفاع أسعار الألبان المعبأة وسعر اللتر يلامس 15 جنيها

الصاوي أحمدشهدت أسعار الالبان المعبأة إرتفاعا بقيمة جنيه واحد ليسجل اللتر لأصناف "المراعي " و"جهينة" 15جنيها بدلا من 14جنيها قبل الزيادة،بينما إرتفع كيس لبن "بخيره "وزن 500مللي نصف جنيه فقط ليصل سعرها لـ 6.5جنيها بدلا من 6مؤخرا .وأرجع تجار لـ "المال" ذلك الارتفاع إلى قرارات الشركة وتسليمهم الكمي

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الالبان المعبأة إرتفاعا بقيمة جنيه واحد ليسجل اللتر لأصناف “المراعي ” و”جهينة” 15جنيها بدلا من 14جنيها قبل الزيادة،بينما إرتفع كيس لبن “بخيره “وزن 500مللي نصف جنيه فقط ليصل سعرها لـ 6.5جنيها بدلا من 6مؤخرا .

وأرجع تجار لـ “المال” ذلك الارتفاع إلى قرارات الشركة وتسليمهم الكميات وفقا السعر الجديد مؤخرا و إخطار الشركة لهم بالزيادة الجديدة والتى تم تطبيقها قبل أيام.

وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الالبان من المنبع هي المحرك للأسعار خصوصا مع الزيادات الأخيرة في سعر العلف الذي يتم استيراده من الخارج وقيام أصحاب المزارع برفع الأسعار عليهم .

ولفتوا إلي أن شهر رمضان يشهد دائما زيادة في أسعار منتجات الالبان ،بسبب الإستهلاك القياسي لمنتجات الألبان وعلي رئسها الزبادي وكذلك زيادة معدلات إنتاج وبيع الحلويات التي تستهلك كميات كبيرة من الألبان أيضا.