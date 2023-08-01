تجار: ارتفاعات جديدة في المراتب والمفروشات بالأسواق

تشهد أسعار المراتب والمفروشات قفزات حاليا فى الأسواق نظرًا لارتفاع الخامات المستخدمة فى التصنيع، وتأثرا بانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، إلا أن الإقبال على الشراء لم يتأثر كثيرًا خاصة فى المحال المتواجدة فى المناطق الشعبية والعتبة والموسكي، وذلك وفقًا لما رصدته «المال» فى جولة بالأسواق.

قال أحمد عبد الواحد عضو شعبة المفروشات بالغرفة التجارية فى القاهرة فى تصريحات لـ «المال» أن اسعار المراتب ارتفعت بداية العام الحالى 300 الى 600 جنيه لجميع الأنواع ، مشيرا إلى أن ذلك ناتج عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.

وأضاف عبد الواحد أن أغلب المستهلكين حاليًا يفضلون الشراء من المحال التجارية فى المناطق الشعبية أو المتواجدة فى العتبة والموسكى نتيجة انخفاض سعرها بما يتراوح بين 150 إلى 200 جنيه، والتى عادة يوفرونها فى دفع تكلفة نقل المنتج.

وأوضح عبد الواحد أنه رغم أن الإقبال على شراء المراتب تراجع بنسبة تصل إلى %20 مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه مازال مستمرا من قبل المستهلكين خاصة المقبلين على الزواج أو الأسر التى ترغب فى تجديد منازلها.

ولفت عبد الواحد إلى أن ثقافة المستهلكين بإنتاج مراتب قطن عمولة لم تعد متوافرة بالشكل الكبير مقارنة بعشر سنوات مضت ، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخام وعمولة التصنيع، ولكنها لا تزال عادة ريفية فى بعض المحافظات.

قال محمود البدر مدير فروع هابيتات للمفروشات -وكيل شركة هابيتات السعودية فى مصر- إن المراتب والمفروشات تعد من السلع المنزلية الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذى يجعل المستهلكين مضطرين إلى شرائها رغم ارتفاع أسعارها.

أضاف البدر لـ «المال»، أن الإقبال على شراء المراتب لم يشهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة على عكس الكثير من السلع الأخرى، معللًا بأنها ليست من السلع الترفيهية، موضحًا أن النوعية متوسطة السعر هى التى تجذب أكبر عدد من الزبائن، فيما يفضل البعض الأعلى سعرًا.

وذكر أن محال هابيتات لم ترفع أسعار المراتب والمفروشات منذ أكثر من عام ونصف، رغم الزيادة الهائلة فى الأسعار لدى جميع الشركات المنافسة؛ معللًا بأن الشركة الأم فى السعودية لا تربط تعاملاتها بالجنيه المصري، الأمر الذى يبعد أزمة انخفاض الجنيه أمام الدولار داخل أفرع الشركة.

وأضاف أن السعر ارتفع مرة واحدة فقط مع ارتفاع سعر النفط خلال بداية حرب روسيا وأوكرانيا إلا أنها عادت للهبوط مجددًا واستقرت عند نفس المستوى منذ عام ونصف.

وعن أسعار المراتب لدى الشركة أوضح البدر أنها تختلف من بين نوعين هما: المتصلة -وهى الأرخص سعرًا-، والمنفصلة -وهى الأعلى جودة والأكثر راحة إضافة إلى الفائدة الصحية-.

وأشار إلى أن أصغر مرتبة -عرضًا وارتفاعًا- من النوع المتصل يبدأ سعرها من 2560 جنيه، فيما سعر أعلى مرتبة من نفس النوع إلى 4890 جنيه، بمتوسط 3350 جنيه.

أما المراتب من النوع المنفصل، فسجل سعر أصغر مرتبة بها -عرضًا وارتفاعًا- 6300 جنيه، وصولًا إلى 1250، مبينًا أن الأخيرة هى المناسبة لمن يبحثون عن الرفاهية.

وذكر أن أكثر الأنواع المباعة تختلف بين المتصلة بقيمة 4900 جنيه، أو المنفصلة بسعر 6300 جينه، فيما يفضل المقبلون على الزواج شراء المنفصلة، مضيفًا أن هابيتات تقدم خصمًا يقدر بـ%7 فى حال الدفع الفورى عند شراء أكثر من مرتبة، أو تقسيط لمدة 6 أشهر بدون فائدة.

فى سياق متصل قال حسين على مدير فروع فور بد للمراتب إن السوق فى مصر لم تشهد تغييرًا كبيرًا فى الإقبال، على الرغم من ارتفاع الأسعار الملحوظ، والقفزات المتتالية التى حدثت خلال العامين الماضيين.

أوضح أن المستهلك مجبر على الشراء مهما ارتفع السعر لأنه لا يملك خيار الاستغناء عن المراتب والمفروشات، إلا أنه قد يجد بعض الحلول الأخرى التى يتحايل بها على زيادة الأسعار مثل التقسيط أو شراء الأنواع منخفضة الثمن.

أضاف «علي» لـ «المال» أن أسعار المراتب المتصلة فى محال فوربد تبدأ من 2400، وحتى 9500 جنيه، تختلف جميعها حسب المقاسات المطلوبة والميّزات التى تتمتع بها كل نوعية.

وذكر أن أقل سعر لـ المراتب المنفصلة يسجل 4740 جنيه، فيما تبلغ قيمة أكبر مرتبة من نفس النوع 14 ألف ، فيما تبدأ أسعار الكماليات من 180 ، مبينًا أن المحال تقدم تسهيلات مختلفة فى السداد.

قال محمد السيد تاجر مفروشات ومراتب لـ «المال» إن سعر المرتبة مقاس 100/195 تتراوح من 1600 إلى 2000 جنيه حسب النوع، ومقاس 120/190 من 1900 إلى 2700 ، ومقاس 90/195 بسعر 1800 إلى 2300 حسب النوع.

وأضاف السيد أن المراتب مقاسات 120/200 بسعر 2350 إلى 2750 جنيه، بينما مقاسات 150/190 من 3400 إلى 3700 ، و160/190 من 3600 إلى 4 آلاف ،و170/190 تتراوح من 3500 لـ3600 ، و180/190 من 3800 إلى 4 آلاف وذلك حسب النوع.