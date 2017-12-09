تجار: إقبال على شراء الخضار والفواكه لانخفاض الحرارة

تباين أسعار أصناف المحاصيل.. والفلفل البلدي بـ8 جنيهاتالصاوي أحمدشهدت أسعار معظم أصناف الخضراوات تباينا خلال تعاملات اليوم السبت، بالأسواق المحلية، حيث استقرت أسعار بعض المحاصيل في الأسواق؛ بينما تواصل البقية ارتفاعها، وذلك بسبب زيادة معدلات الاستهلاك والشراء بعد زيادة معدلات البرودة وسوء الأحو

تباين أسعار أصناف المحاصيل.. والفلفل البلدي بـ8 جنيهات

الصاوي أحمد

شهدت أسعار معظم أصناف الخضراوات تباينا خلال تعاملات اليوم السبت، بالأسواق المحلية، حيث استقرت أسعار بعض المحاصيل في الأسواق؛ بينما تواصل البقية ارتفاعها، وذلك بسبب زيادة معدلات الاستهلاك والشراء بعد زيادة معدلات البرودة وسوء الأحوال الجوية التي تؤدي إلى تباطؤ نضج الثمار من جانب وزيادة معدلات تناول الطعام من آخر وفقا لتجار في محافظة الجيزة.

وبلغ سعر الفلفل الرومي والبلدي 8 جنيهات، بدلا من 7 أمس، والباذنجان الرومي بـ5 جنيهات، والأبيض العروس بـ6 جنيهات، والجزر 6، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

ووصل سعر الخيار إلى 7 جنيهات، والطماطم بين 4 إلى 7 جنيهات والبطاطس تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بـ6 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، و”البسلة” 10 جنيهات، والفلفل الألوان 13 جنيهًا.

وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة في البورصات السلعية، وسجل كيلو العنب 7.5 جنيه، والتفاح اللبناني المستورد 20 جنيهًا، والموز البلدي 10 جنيهات، والمانجو بـ15 جنيهًا، والتين 10 جنيهات، والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات، والجوافة 7.5 جنيه، والكاكا 12 جنيهًا، والبرتقال “أبو سرة ” 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه، والفراولة 15 جنيهًا.