تجار أسماك بالإسكندرية: ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الإقبال

أكد عدد من تجار الأسماك في حلقة السمك بالأنفوشي وأعضاء شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية أن هناك أرتفاعات كبيرة شهدتها أسعار الأسماك خلال الفترات الماضية، وكان لها انعكسات على أحجام المبيعات ، لافتين إلى أن بعض الأسماك كالوقار تزيد أسعارها بشكل كبير حال عدم وجود عمليات تصدير لها .

واعتبروا أن هذه الزيادت في الأسعار حصرت عمليات البيع فى بعض الفئات والقطاعات خاصة لبعض الأصناف التى تُقبل على شرائها بعض المطاعم ومحلات الأسماك وتسعى لتوافرها لديها .

وأكدوا أن زيادة الأسعار تعود لآليات العرض والطلب ، لافتين إلى أن أسعار الأسماك تحدد وفقاً للمزادات التى تباع فيها داخل حلقة السمك بالأنفوشى والتى يأتى إليها تجار من مناطق متعددة مثل أبو قير ورشيد والمعدية والبردويل .

وكشف البعض أن زيادات الأسعار أدت لحدوث تداعيات فى الأسواق تمثلت فى ظهور مشكلات حقيقية تعانى منها السوق ومنها تزايد مديونيات الباعة للتجار ، خاصة أن بعض المطاعم مستحق عليها أموال للتجار الذين يقومون بالبيع بالآجل وبالسمعة ودون أوراق.

أكد عصام محمود إبراهيم النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى يأتى إليهم تجار أبو قير ورشيد والمعدية والبردويل .

وأضاف أن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعاً ، وهناك غلاء فى أسعار الأسماك بالنسبة لمنتجات المزارع السمكية وكذلك أسماك البحر .

وأشار إلى أن أسعار الأسماك تحدد وفقا للمزادات التى تباع فيها، لافتا إلى أن أسعار الاستاكوزا تبلغ نحو 1670 جنيها للكيلو الواحد .

وأوضح النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن الأسعار تحدد وفقاً لآليات العرض والطلب .

وأشار إلى أن سعر الكيلو من أسماك القاروص يتراوح من 300 إلى 350 جنيها والدنيس يتراوح من 250 – 300 جنيه للكيلو.

وأوضح أن متوسط سعر كيلو من أسماك البلطى يبلغ نحو 75 جنيه ، بينما يبلغ متوسط سعر كيلو من سمك البورى 120 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو من أسماك البربون يتراوح من 250 – 300 جنيه ، لافتاً إلى أن أسعار الجمبرى تتراوح من 500 – 800 جنيه وبالنسبة للجمبرى الوسط الحجم أو الشعبى يبلغ سعره نحو 300 جنيه .

ولفت إلى أن سعر كيلو السمك اللوط يبلغ نحو 135 جنيها ، بينما الوقار يبلغ نحو 600 جنيه للكيلو جرام .

واعتبر النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن البيع مقتصر على المطاعم وبعض المحال فى الساحل .

وأشار إلى أن هناك مشكلات حقيقية تعانى منها السوق ومنها مديونية الباعة للتجار ، لافتاً إلى أن بعض المطاعم مستحق عليها أموال للتجار .

كما أشار إبراهيم إلى أن التاجر فى حلقة السمك بالأنفوشى هو كمسيونجى يبيع بالعمولة ، لافتاً إلى أن التجار تبيع بالآجل وبالسمعة ودون أوراق .

من جانبه أكد محمد عبد العزيز جمعة ، عضو مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية فى تشكيلها السابق، على أن هناك ارتفاعات فى أسعار الأسماك.. مرجعا تلك الارتفاعات إلى تراجع أعداد السفن الصيد العاملة فى السواحل المصرية وبالتالى تراجع إنتاج الصيد الذى أدى لنقص المعروض وزيادة الأسعار.

و أشار إلى أن نقص تموين السفن خلال الفترة الماضية نتيجة توقف محطة رشيد التى تعد أكبرمحطة لتموين سفن الصيد بالسولار لوجود مشكلة مع الأمن الصناعى .

و لفت جمعة إلى أن سعر الكيلو من أسماك القاروص يتراوح من 250 إلى 400 جنيه ، والدنيس يتراوح من 250 – 300 جنيه لكيلو .

وأشار إلى سمك البربون يعانى من نقص فى الأسواق منذ نحو شهر ونصف الشهر لأن السفن الكبيرة هى التى تقوم باصطياده وتوفيره ، والعديد من تلك السفن لم يعمل الفترة الماضية لمشكلة الوقود اللوجيستية ، لافتاً إلى أن سعر كيلو من البربون يتراوح من 200 – 250 جنيها فى المتوسط .

وأوضح أن متوسط سعر كيلو السمك البلطى يبلغ من 50 – 60 جنيها وهو قليل ولا يتم تداوله كثيرا فى الحلقة للاعتماد على أسماك البحر ، بينما يبلغ متوسط سعر كيلو سمك البورى 85 جنيها .

وقدر عضو مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية فى تشكيلها السابق، نسب التراجع فى المبيعات بنحو 50% مقارنة بنسب المبيعات ومعدلاتها خلال الصيف الماضى .

وأرجع تلك التراجعات فى المبيعات إلى الضغوط الاقتصادية والتى تتمثل فى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والتى تتزامن مع أرتفاع أسعار الأسماك .

ولفت إلى أن سعر الكيلو جرام من أسماك الوقار يختلف فى حال وجود تصدير من عدمه ، لافتا إلى أنه فى حال وجود تصدير فإن سعر الكيلو قد يصل إلى نحو 700 جنيه أو أكثر .

وأكد جمعة أنه في حال عدم وجود عمليات تصدير فإن الكيلو جرام من أسماك الوقار يتراوح سعره من 300 – 400 جنيه للكيلو .

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية فى تشكيلها السابق، على أن سعر كيلو السمك اللوط يتراوح من 120 – 140 جنيها للكيلو.

ولفت إلى أن أسعار الجمبرى تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 800 جنيه ، لافتاً إلى أن الاستاكوزا تكاد تكون غير متوفرة حيث أن الموسم الخاص بها يكون فى أشهر مارس وأبريل .

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية فى تشكيلها السابق، إلى أن الإقبال ضعيف ويكون منحصر فى حال توفير طلبات المطاعم أو الفنادق بشكل رئيسى .