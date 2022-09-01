تجارية بورسعيد : قرعة علنية على محلات الملابس المستعملة بمول «الأوت ليت» (صور)

تعتزم الغرفة التجاريهة ببورسعيد إجراء قرعة علنية لتخصيص ٢٨٠ محل لأصحاب محلات الملابس المستعملة بمنطقة القنال الداخلى و المستحقين لمحلات بالمول الجديد تمهيدا لنقلهم لمول الأوت ليت الجارى إنشاؤه حاليا

وأكد محمد سعدة رئيس الغرفة ” للمال ” تلقيه مايقرب من ٦٠ طلب من التجار للحصول على محلات بالمول الجديد للملابس المستعملة ضمن مجموعة المحلات التى سيتم طرحها بالنظام الاستثماري والتى قمنا بتحويلها إلى الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة للنظر فيها حيث سيقوم الجهاز بوضع قواعد طرحها للتجار الذين لم يشملهم حصر الغرفة بالسوق القديم للبالهة.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تم تحديد سعر إيجار المتر لمحلات الملابس المستعملة بفيمة ٣٠٠ جنيه للمتر شهريا، فيما يقوم الجهاز التنفيذي بتحديد المعاملة المالية للمحلات الاستثمارية بالمول ، وقال أن المول يغد نقلة نوعية متميزه للعاملين بالنشاط الذين سيحصلون على محلات كاملة التشطيب بسعر مقبول.

ولفت سعدة إلى أن الغرفة تبنت مشكلة أصحاب محلات الملابس المستعملة بمنطقة القنال الداخلي بداية من اعتراضهم على النقل لمنطقة الإسراء التى سبق وأن خلصتها المحافظة لنقلهم إليها مرورًا بما تم من إجراءات للنقل إلى مول الملابس المستعملة الجديد “Out Let” أمام سوق الأسماك الحضاري

وأوضح رئيس الغرفة أن المول يتكون من 370 محل مخصص منهم ٢٨٠ محل لأصحاب محلات القنال الداخلي، فيما سيتم طرح ٩٠ محل للتجار بالنظام الاستثماري بواسطة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.



وأضاف أن المحافظة قامت بدراسة الأسماء وبحث المحلات، واستبعدت حالات عدم الاستحقاق، بينما نجحت الغرفة فى الاتفاق مع ادارة التعاون الانتاجي بالمحافظة على اعادة دراسة الأسماء المستبعدة، وتم الاتفاق على تقديم المستبعدين المستندات المطلوبة، على أن يتم إعادة دراسة الحالات وتقرير حالات الاستحقاق منها، أما بخصوص المحلات الاستثمارية فيتم تقديم الطلبات لمن يرغب في شغلها إلى الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة التى تحملت تكاليف إنشاء المول الجديد بإجمالى ٢٠٠ مليون جنيه .



وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن مساحات المحلات بالمول الجديد تتراوح بين (10 – 12 – 15 – 22 متر) بحق انتفاع شهري 300 جنيه للمتر لمدة 10سنوات، وفقًا للشروط التي وضعها الجهاز التنفيذي.وتم تحديد القيمة الايجارية بمعرفة اللجان الفنيه المختصة.



