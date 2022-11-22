«تجارية بورسعيد» تطالب التأمين الصحي بمراعاة أصحاب الحصص الاستيرادية الصغيرة

تقدم محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، بمقترح يقضي بإحتساب قسط التأمين الشامل على الحد الأدنى للأجور إلى الدكتورة نسرين حسن، مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك تلبيه لرغبة أصحاب الحصص الاستيراديه الصغيره بعد مطالبة التأمين لهم بسداد أقساط صحيه بمبالغ كبيره

وأوضح محمد سعده، خلال اللقاء، أن الحصص الاستيرادية لمنتسبي الغرفة ذات قيم صغيرة متفاوتة أغلبها فئة 2400 جنيه و3900 جنيه، وأن إجمالي الدخل لأصحاب هذه الحصص الاستيرادية ضئيل جداً، ولا يكفي للوفاء بمتطلبات المعيشة، وفي نفس الوقت لا يمكن إدراجهم ضمن فئة غير القادرين لأنهم طبقاً للقانون أصحاب أعمال.

وشهد اللقاء عرض رئيس الغرفة مقترح على مدير فرع التأمين الشامل ببورسعيد بشأن احتساب قسط التأمين الصحي الشامل لجميع أصحاب الحصص الاستيرادية بكافة فئاتها على الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه كحل مؤقت، حيث أنه لا يوجد بالإقرار الضريبي ما يعرف بالأجر، وذلك لحين صدور فتوى تشريعية تفسر مفهوم احتساب قسط التأمين الصحي الشامل في ضوء ما نص عليه القانون (5%) من الأجر التأميني (1400 جنيه) أو من الأجر وفقاً للاقرار الضريبي أو الحد الأقصي للأجر التأميني أيهما أكبر.

ومن جانبها، أبدت الدكتورة نسرين حسن تفهمها لمقترح الغرفة ووضع أصحاب الحصص الاستيرادية ببورسعيد، ووعدت بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقترح ومطلب الغرفة وعرضه على قيادات منظومة التأمين الصحي الشامل للبدء في تنفيذه.