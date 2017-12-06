تجارية الجيزة تطالب المالية بفتح الملفات الضريبية من مقر الغرفة

مها أبوودن: خاطب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عادل ناصر، وزارة المالية، للسماح بتقديم كافة الخدمات الضريبية للتجار والمستثمرين منتسبي الغرفة من خلال مكتب الإرشاد الضريبي الموجود في مقر الغرفة، وذلك في إطار تفعيل نظام الشباك الواحد في الغرفة التجارية للتيسير علي منتسبي الغر

مها أبوودن:



خاطب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عادل ناصر، وزارة المالية، للسماح بتقديم كافة الخدمات الضريبية للتجار والمستثمرين منتسبي الغرفة من خلال مكتب الإرشاد الضريبي الموجود في مقر الغرفة، وذلك في إطار تفعيل نظام الشباك الواحد في الغرفة التجارية للتيسير علي منتسبي الغرفة الذين يصل عددهم إلى حوالي 220 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات، ومساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات من مقر الغرفة وخفض الوقت والجهد بما ينعكس علي تقليل التكلفة عند استخراج الشهارات والتراخيص.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إنه تم إرسال خطاب إلى عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بالسماح باستخراج البطاقات الضريبية وفتح الملفات الضريبية الجديدة للتجار وأصحاب الأنشطة عند ترخيص الأنشطة من مكتب الإرشاد الضريبي بمقر الغرفة التحارية، وذلك لإعطاء الفرصة لأصحاب الانشطة للتحويل من القطاع غير الرسمي للعمل بشكل رسمي طبقا للقانون، مؤكدا أن النظام المقترح من شأنه المساعدة فى تيسير الخدمات للتجار بعد إستخراج البطاقة الضريبيبة وترخيص المزاولة و السجل التجاري من مكان واحد بدلا من المرور علي عدة جهات.

وفى السياق، قال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، إن مكتب الضرائب الموجود حاليا بالغرفة أتم إستعدادته لتلقي الإقرارات الضريبية بداية من اول يناير القادم طبقا لقانون الضرائب، مشيرا إلى أن المكتب يقوم باستقبال شكاوي التجار وأصحاب الأنشطة ويتم حلها بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مؤكدا أن موافقة وزارة المالية علي السماح باستخراج البطاقات الضريبية وفتح الملفات الجديدة من مكتب الضرائب بالغرفة التجارية بالجيزة يساعد ويحفز التجار علي العمل بشكل رسمي.