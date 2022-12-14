«تجارية الجيزة»: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تسعير وتوافر السلع والمواد الغذائية

أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام، عن تشكيل غرفة عمليات بتجارية الجيزة لمتابعة مدى توافر السلع بالمحافظة ومتابعة الأسعار اليومية لكل السلع والمنتجات الغذائية مع التأكد من إعلان الأسعار والتسعير العادل مع التجار ومنتسبى الغرفة.

وقال ناصر في بيان اليوم، إن يتم إعداد تقارير يومية وأسبوعية عن حالة الاسواق ومعدلات الأسعار، وشكلت غرفة العمليات من أعضاء الشعب التجارية والشئون الاقتصادية بالغرفة.

وأضاف رئيس تجارية الجيزة أن تشكيل غرفة العمليات يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية لمتابع عمليات التسعير العادل وإعلان قوائم الأسعار ومراقبة جميع منافذ البيع.

وأشار ناصر إلى التواصل مع وزارة التموين ومحافظة الجيزة ومديرية التموين للعمل على حل مشاكل نقص السلع وإتاحتها بشكل عاجل للمناطق المختلفة بالجيزة للتيسير عن المواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

وطالب رئيس تجارية الجيزة تجار الغرفة ومنتسبيها ومؤدى الخدمات بمراعاة عدم زيادة الأسعار خلال تلك الفترة للمساهمة فى مساعدة المواطنين على مواجهة حالة الغلاء والتضخم العالمى.