«تجارية الجيزة» ترجئ إقامة 3 معارض دائمة فى ليبيا

قررت الغرفة التجارية فى الجيزة إرجاء خطتها لتنفيذ وإقامة 3 معارض للمنتجات المصرية فى السوق الليبية إلى أجل غير مسمي، بحسب تأكيد محمد إمبابي، رئيس الغرفة.

وأرجع «إمبابى» فى تصريح لـ«المال» التأجيل إلى اضطراب الأوضاع الداخلية فى ليبيا حاليًا نتيجة الاشتباكات المسلحة الدائرة فى طرابلس.

وتشهد ليبيا منذ يوم الجمعة الماضى اشتباكات عنيفة فى العاصمة طرابلس، بين قوات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، وبين أخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني، والتى أدت إلى سقوط ما يقرب من 12 قتيلًا وأكثر من 80 مصابًا، أغلبهم من المدنيين جراء سقوط قذائف على مناطق تجارية وسكنية.

وقال «إمبابى» إن الغرفة وقعت اتفاقية العام الماضي، لإقامة 3 معارض مصرية فى مدن طبرق ودرنة وبنغازي، تشمل منتجات الصناعات الغذائية والدوائية، موضحًا أن أكثر من 20 شركة مصرية أبدت استعدادها للمشاركة، فى إطار زيادة التصدير إلى السوق الليبيبة.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا نحو مليار دولار فى 2021، منها نحو 960.8 مليون دولار صادرات مصرية، بحسب آخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت قيمة الاستثمارات الليبية فى مصر 8.2 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2021، مقارنة بنحو 6.3 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2021/2020.