«تجارية الإسكندرية» تنظم ورشة عمل لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية

تنظم قدم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية ورشة عمل “الخدمات” التي تقدمها الغرفة المصرية لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وذلك الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الـ1 ظهرًا، عبر ZOOM.

وتأتي الورشة في إطار تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفاعليات التي تستهدف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنسوجات والجلود والأحذية لمواجهة تحديات هذه القطاعات التقليدية، ضمن مشروع ENI CBC MED الممول من الاتحاد الأوروبي [email protected]

يقدم الورشة الدكتورة محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات،والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، ويديرها المهندس عبد العزيز السلماوي مدير [email protected] NET-LAB.

ودعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية للمشاركة يرجي التسجيل علي الرابط التالي: https://bit.ly/3FOkVkw