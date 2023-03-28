«تجارية الإسكندرية» تعقد ورشة عمل عن خدمات غرفة صناعة الملابس الجاهزة

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية ورشة عمل تحت عنوان “الخدمات التي تقدمها الغرفة المصرية لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية”، عبر تطبيق zoom.

قدم الورشة الدكتورة محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس والمفروشات، وأدرها المهندس عبد العزيز السلماوي مدير [email protected] NET-LAB.

تم خلال الورشة مناقشة خدمات غرفة الملابس والمفروشات، والشروط اللازمة للاستفادة من تلك الخدمات، كما تناولت الورشة مبادرة التأهيل للتصدير المقدمة من اتحاد البنوك المصرية بالتعاون مع غرفة الملابس والمفروشات.

تأتي الورشة في إطار تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفاعليات التي تستهدف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنسوجات والجلود والأحذية لمواجهة تحديات هذه القطاعات التقليدية، ضمن مشروع ENI CBC MED الممول من الاتحاد الأوروبي [email protected]