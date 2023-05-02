«تجارية الإسكندرية» تتلقى خطابًا من الضرائب بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، تلقيها خطابا رسميا من مصلحة الضرائب، تعلنها فيه بتنفيذ منظومة لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وتطبيقها على المجتمع الضريبي.

وأضافت المصلحة في خطابها الرسمي إلى الغرفة التجارية بالإسكندرية : “أوشكنا على تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على القطاع الخاص مع قرب نهاية العام الجاري 2023، وذلك بعد بدء تطبيقها بالفعل على عدد محدود من شركات القطاع الخاص التي شاركت في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بشكل تدريجي مع بداية هذا العام.

وأشارت المصلحة فى خطابها إلى أن هذه المنظومة تسهم في تحقيق الأهداف التالية أولاً توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة ، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات الاقتصادية ، القطاع الخاص ، ثانياً ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

كما أوضحت المصلحة أن تلك المنظومة تساهم أيضاً فى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا ، فضلاً عن تقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول.

كما أكدت المصلحة فى خطابها أن المنظومة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية بين فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي، وتعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة بما يسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة، فضلاً عن التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضحت الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه لمعرفة جميع المعلومات اللازمة حول هذه المنظومة وكيفية التعامل معها من أدلة تعريفية وفيديوهات لورش عمل فنية للتوعية والتعريف بالمنظومة وأهدافها ووظائفها وفوائد تطبيقها ودورات العمل الخاصة بها، والإجابة على الاستفسارات الواردة في هذا الشأن يرجى زيارة الرابط التالي :‏https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services‏ والخاص بدليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور” على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.