«تجارية الإسكندرية» تتلقى الترشيحات للجنة تسيير الأعمال

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وجه مؤخرًا بضرورة أن يتم فتح الباب لتلقى مقترحات رؤساء الشعب التجارية حول الأسماء التى تتولى عضوية لجنة تسيير الأعمال الفترة القادمة لحين إجراء الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن مسؤولى إدارة الشعب التجارية فى الغرفة، قاموا بالفعل قبل أيام بأخطار رؤساء الشعب بهدف تقديم الأسماء المقترحة للجنة التى ستقوم بتسيير الأعمال لكل شعبة لحين الإعلان عن موعد الانتخابات.

كانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد أجرت فى سبتمبر من عام 2018 انتخابات مجالس إدارات الشعب النوعية التابعة لها لمدة 4 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تضم نحو 47 شعبة تجارية تابعة لها.

وفى سياق متصل، أهابت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمنتسبيها من التجار والصناع، ومؤدى الخدمات المقيدين بالسجل التجاري، بالمبادرة بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2022 والسنوات السابقة فى موعد غايته 2022/11/30 وذلك تفاديًا لسداد التعويض المقرر وقدره %25 من قيمة الاشتراك السنوي، طبقًا للمادة 25 من قانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002.