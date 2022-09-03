«تجارة عين شمس» تنظم المؤتمر الأكاديمي للاستثمار والأعمال والاقتصاد

أقامت كلية التجارة بجامعة عين شمس، المؤتمر الأكاديمي الخاص بالمُسابقة السنوية للأقسام الأكاديمية الاستثمار والأعمال والاقتصاد، بالحرم اليوناني في القاهرة ، وبحضور حُكام من الشركات الراعية للأقسام الأكاديمية من بينها بنك Ebank وشركة Edventure وشركة C4 وشركة Finance Hub. بالإضافة إلى شركة Promo line وEl Dukan Gallery.

تم تقسيم الطُلاب إلى فِرق، وقامت كُل فرقة على مشروع محدد من أجل عرضه في المسابقة أمام الحُكام لاختيار الفريق الفائز من كل قسم على حدة.

وقدمت الشركات الراعية تدريبا في المقرات الخاصة بها من أجل الفرق الفائزة، بالإضافة إلى حصول جميع الطُلاب على مختلف الألقاب مثل: أفضل مقدِم، وأفضل قائد.