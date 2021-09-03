تجارة عملة وتزوير ونصب.. تفاصيل أحدث قضايا الأموال العامة

كشفت أجهزة البحث الجنائي والأموال العامة عن 4 قضايا جدد في النصب على راغبي العمل بالخارج وتزوير الأوراق الرسمية وتجارة العملة وضبط كيان تعليمي وهمي، في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والإسكندرية والقاهرة.

تزوير مستندات رسمية لراغبي السفر للخارج

في قضايا تزوير المستندات الرسمية، ضبطت أجهزة الأمن عصابة تخصصت في ذات المجال، بعدما أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أن مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر حاصل على دبلوم -مقيمان بمحافظة كفر الشيخ- كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص بمجال تزوير المحررات الرسمية والوساطة في استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بمهن مغايره للحقيقة، والتي يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومي لإجراءات السفر.

وكذا تراخيص قيادة “مزورة”، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي نظير حصولهما على مبالغ مالية.

إضافة إلى التقدم لاستخراج بطاقات رقم قومي لشخصين بمهنة “سائق” بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعينة أفادت بأن التراخيص غير مسجلة “مزورة”.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، وباستهدافهما وأمكن ضبط المتهم الثاني.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، وبفحصه تبين احتوائه على مستندات منسوب صدورها لعددمن الجهات الحكومية المختلفة.

ووجدت العديد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، مجموعة من جوازات السفر، شهادات الميلاد، عقود عمل، دفاتر إيصالات أمانة، استمارات صرف رواتب، وكذا مبالغ مالية من عملة محلية وأجنبية”.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وأضاف أن الأدوات المضبوطة لاستخدامها في عملية التزوير، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي والإتجار بالنقد، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

صاحب شركة محمول يتاجر في العملة

وفي تجارة العملة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة -مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، له معلومات جنائية- يمارس نشاطًا إجراميًا في تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من الشركة الخاصة به مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وأضافت التحريات أنه يجري عمليات بيع وهمية لمواطنين يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكي”، واستبدالها لهم بالجنيه المصري نظير عمليات البيع الوهمية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 6 ملايين جنيه مصرى تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

كيان تعليمي وهمي

وعن المراكز التعليمية الوهمية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجرائم المنظمة، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، له معلومات جنائية- أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بمنطقة العجوزة بالجيزة، واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في إصدار شهادات بدرجات علمية ومهنية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في تخصصات مختلفة منسوب صدورها لكيانات ومؤسسات وهمية، وترويجه لتلك الشهادات على عملائه من راغبي الحصول عليها ممن يصعب حصولهم عليها بالطرق المشروعة نظير مبالغ مالية بقصد تحقيق ربح مالي غير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم بمقر الأكاديمية المشار إليها، وعثر بحوزته على 4 كارنيهات منتحلاً بها صفات وهمية، كمية من المحررات مدون بها أسماء وبيانات لبعض من عملاء الأكاديمية مثُبت بها التخصصات التعليمية التي يرغبون في الإلتحاق بها فى الأكاديمية فى تخصصات مختلفة.

وعثر على 269 شهادة بأسماء مختلفة، 174 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفين، جهاز كمبيوتر، كمية من الأوراق تستخدم في إصدار الشهادات التي تمنحها الأكاديمية، مكبس يدوي، 6 أكلاشيهات ببصمات مختلفة لتلك الكيانات الوهمية والمستخدمة فى إصدار الشهادات المضبوطة.

وبفحص جهاز الحاسب الآلي تبين احتوائه على العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامى المضبوط، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

النصب على راغبي العمل بالخارج

وفي قضايا النصب على راغبي السفر للخارج، تقدمت سيدة -مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى سويف- ببلاغ عن تعرضها لواقعة احتيال من قِبل مسئولي شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء منها على مبلغ مالي بزعم تسفيرها للعمل بدولة عربية دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكدت صحة الواقعة، وتبين أن مدير الشركة المشار إليها -كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة- يمارس نشاطًا احتياليًا واسع النطاق في الاستيلاء على أموال الشباب من راغبي السفر للخارج، بزعم توافر فرص عمل لهم بدولة عربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وأكدت التحريات أنه أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يطلب ممرضات للعمل بتلك الدولة مقابل مبلغ مالي بزعم توفير فرص عمل بإحدى المستشفيات، واستولى على مبلغ مالي من الشاكية بذات الزعم متخذًا من مقر شركته المشار إليه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.