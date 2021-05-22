تجارة عملة واحتيال مصرفي.. أحدث قضايا الأموال العامة في القاهرة والجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن 3 قضايا تجارة عملة واحتيال مصرفي أحدهم بتزوير كشف حساب بنكي للحصول على قرض شخصي بمحافظتي القاهرة والجيزة، وألقت القبض على المتهمين بينهم شخص يحمل جنسية عربية.

تزوير كشف حساب بنكي

بمحافظة الجيزة، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن صاحب مكتب مقاولات -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة- أقدم على تزوير كشف حساب بنكي باسمه منسوب صدوره لإحدى البنوك، يفيد بأن تعاملاته المالية والخاصة بعمليات السحب والإيداع على حسابه على غير الحقيقية، لإظهار ملاءته المالية وتقديمه ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لإحدى البنوك بهدف الحصول على قرض شخص.

وأضافت التحريات أنه تبين لمسئولي الفرع أنه مزور، وبمراجعة البنك المشار إليه أفاد بأن كشف الحساب مزور وغير صادر منه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، مضيفًا أنه اصطنع كشف الحساب المزور باستخدام ماسح ضوئي “إسكانر” وبرامج الحذف والتعديل “فوتوشوب” لتعديل البيانات، وإعادة طباعته من خلال تردده على إحدى مقاهي الإنترنت وتقديمه للبنك عقب ذلك للحصول على ذلك القرض.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفي بقصد الاستيلاء على أموال البنوك والشركات.

دورية أمنية تكشف تجار عملة

في القاهرة، ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة خدمة أحد الكمائن، بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بالإسكندرية أثناء استقلالهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية.

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من شخص بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، مقابل مبلغ مالي بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفية بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

عربي متورط في تجارة عملة بنظام المقاصة

وفي تجارة العملة أيضًا، أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية”-مقيم بالقاهرة- يتاجر بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة، وذلك بما يُعرف بنظام “المقاصة” بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية وهاتف محمول، يحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.