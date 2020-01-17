تجارة عملة بمعرض دراجات نارية.. وضبط 3 أشخاص بتعاملات 4 ملايين جنيه (صور)

المتهمون اتخذوا من معرض لبيع الدراجات النارية بمدينة نصر مكانًا من أجل تجارة العملة.

كشفت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن تحويل شخص يملك معرضًا لبيع الدراجات النارية، بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، المكان لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، والتجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وألقت القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 4 ملايين جنيه عملات مصرية وأجنبية.

الواقعة، أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة -مقيم بمحافظة القاهرة- يمارس نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء ويعد مخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات أن المتهم يتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية، ومقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكاناً لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وأوضحت أن المتهم يستخدم سيارته الخاصة به فى ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية، حصيلة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته.

وأمكن ضبطه أثناء مزاولة نشاطه غير المشروع، بداخل المعرض الخاص به، مع اثنين من عملائه، يحملان جنسية إحدى الدول العربية.

وعثر بحوزتهم على 3,253,000 جنيه مصري، 100,253 دولار أمريكي، السيارة الخاصة به، ماكينة لعد النقود، 3 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامي.

وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة، خاصة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.