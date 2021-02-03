«تجارة دوت كوم» تنضم إلى خدمات التسوق أونلاين فى مصر

الشركة تستهدف حجم أعمال يقدر بحوالى 800 مليون جنيه من بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية «أونلاين» بنهاية العام الحالى

قال إسلام عرفان، رئيس شركة «تجارة دوت كوم» إنها أطلقت موقعا إلكترونيا متخصصا فى تسويق وبيع منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التى تشمل الهواتف المحمولة المنتمية لمختلف العلامات التجارية بالأسواق.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال»- أن الشركة تستهدف حجم أعمال يقدر بحوالى 800 مليون جنيه من بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية «أونلاين» بنهاية العام الحالى.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد إجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات التمويلية والبنوك لدعم خطط الشركة ومشروعات التسويق والبيع الإلكترونى مع تقديم تسهيلات ائتمانية وبرامج تقسيط للعملاء.

وأكد أنه تم التعاقد مع أغلب الشركات والمصانع المتخصصة فى إنتاج الأجهزة الإلكترونية والكهربائية على أن يتم تقديم كل منتجاتها على منصة «تجارة دوت كوم»، لافتا إلى أنه من المرتقب إطلاق عروض ترويجية لكل المنتجات والهواتف المحمولة منتصف فبرايرالحالى.

وأشار إلى أن شركته التى بدأت أعمالها فى السوق المصرية أوائل يناير الماضى، تولى اهتماما كبيرا بتوسيع حجم أعمالها فى مجال البيع والتسويق الإلكترونى داخل السوق المحلية وسط ارتفاع معدلات البيع على المنصات الإلكترونية الذى وصل إلى 40 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن سوق التجارة الإلكترونية فى مصر يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة التى تشهد نموًا بشكل كبير فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية ووجود بنية تحتية مؤهلة والاعتماد على تقديم كل الخدمات «أونلاين».

ولفت إلى أن «تجارة دوت كوم» لديها خطة طموح فى قطاع التجارة الإلكترونية عموما من خلال التركيز على تسويق المنتجات الإلكترونية والكهربائية فى عدد من الدول الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب أحدث تقرير أصدرته شركة فيزا لحلول المدفوعات الرقمية؛ فإن حجم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر خلال جائحة كورونا شهد نموًا بنسبة تتراوح بين 300 إلى %500 ليسجل نحو 2 مليار دولار.