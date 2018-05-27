«تجارة» تدرس إضافة التأجير التمويلى والتخصيم متناهى الصغر

شريف عمر وأحمد على: قررت شركة تجارة، التابعة لمالتيبلز للاستشارات المالية إضافة أنشطة التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر فى إطار خطتها التوسعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.وقال باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لتجارة، إن إدارة مالتيبلز قررت منذ فترة فصل

شريف عمر وأحمد على:



قررت شركة تجارة، التابعة لمالتيبلز للاستشارات المالية إضافة أنشطة التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر فى إطار خطتها التوسعية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.



وقال باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لتجارة، إن إدارة مالتيبلز قررت منذ فترة فصل أنشطة شركته فى كيان مستقل، بهدف زيادة حجم الأعمال بالسوق المحلية واختراق قطاع الخدمات المالية.

وأضاف فى تصريحاته لـ«المال»، أن تجارة هى شركة استثمارات تجارية تدخل فى شراكات قصيرة الأجل بعمليات محددة مع شركات محلية، لشراء معدات وآلات ومواد خام، أو تمويل رأس المال العامل، موضحا أن رأسمالها يبلغ نحو 72 مليون جنيه، تم استثمارها بالكامل منذ 2012، ويصل عدد عملاءها إلى 55 شريكاً، وتم تنفيذ نحو 500 عملية.



وتابع: نستهدف زيادة رأسمال قرب 200 مليون جنيه، وتوظيف 30 مليون جنيه فى تعزيز الأعمال القائمة، وسيتم استخدام الجزء المتبقى فى إضافة نشاط التأجير التمويلى، خلال العام الحالى، يليه التخصيم، مع احتمال إضافة ذراع للتمويل متناهى الصغر فى مرحلة لاحقة.



وأوضح ان كل الخيارات متاحة لإضافة الأنشطة الجديدة، سواء بالاستحواذ على كيانات قائمة، أو التقدم للحصول على رخص من الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتاً إلى أن الشركة تبحث أيضا إمكانية دخول مساهمين جدد من المؤسسات المالية، لتمويل زيادة رأس المال.



وتأسست مالتبيلز عام 2005، بالسوق الإماراتية، وبدأت فى اختراق السوق المصرية بمجال الاستثمار المباشر، وتقدم الاستشارات المالية سواء للشركات المهتمة باختراق السوق المحلية، أو الموجودة فعلياً، ولديها شركات تابعة فى مصر بخلاف تجارة، منها أساس العقارية، وكويك وينز، ويتولى مجلس إدارتها عمر الشنيطى.

كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى قد كشفت عن ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى بنهاية 2017، لتسجل نحو 28.6 مليار جنيه، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال 2016، بنسبة نمو نحو %33.

وأشارت الوزارة فى تقرير لها حول مؤشرات الأداء الاقتصادى بنهاية مارس الماضى إلى أن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 226 شركة بنهاية 2017، بزيادة قدرها 4 شركات عن الفترة المناظرة من العام السابق.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017، مقارنة مع 3.8 مليار جنيه للفترة المقابلة من العام السابق، محققة ارتفاعاً %53.



