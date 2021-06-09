تجارة بورسعيد تبحث مع مستثمري فيتنام فرص الاستثمار بالمحافظة

وذلك من خلال ورشة عمل بحضور عدد من رجال الأعمال والصناعة في بورسعيد

تستعد الغرفة التجارية ببورسعيد لدعوة رجال الأعمال والصناعة بدولة فيتنام الراغبين في الاستثمار والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الصناعية واللوجستية في بورسعيد، وذلك من خلال ورشة عمل بحضور عدد من رجال الأعمال والصناعة في بورسعيد.

وقال محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، أنه تم الاتفاق مع الملحق التجاري لسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة، على تنظيم ورشة عمل بالغرفة التجارية ببورسعيد لبحث سبل التعاون التجارى بين البلدين.

ورحب سعده بسفير جمهورية فيتنام بالقاهرة، مشيرًا إلى أن اللقاء تضمن سبل تعزيز التعاون بين بورسعيد وفيتنام في عدة مجالات، فضلًا عن بحث عمل توأمة بين بورسعيد وإحدى المدن الفيتنامية.

وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد قد شارك ، اليوم الأربعاء، بالاجتماع الذي جمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسيد تران ثانه كونج، سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة، وذلك بديوان عام المحافظة. سفير فيتنام بمصر

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد حريص على فتح قنوات اتصال مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، وتعزيز سبل التعاون مع الجميع، لدعم ومساندة جهود الدولة المصرية الهادفة إلى إحداث التنمية الشاملة على أرض بورسعيد.

وكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد قد استقبل ، اليوم الأربعاء ، سفير دولة فيتنام لدى مصر السيد السفير / تران ثانه كونج على رأس الوفد المرافق ، بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك ضمن زيارته للمحافظة ، فى إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة ودولة فيتنام وتبادل مزيد من الخبرات فى مختلف المجالات وخاصة مجال الثروة السمكية والاستفادة من خبرات دولة فيتنام فى هذا المجال ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بسفير جمهورية فيتنام لدى مصر ، مستعرضا عدد من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية ، التى تشهدها المحافظة مؤخرا ، كما أهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لسفير جمهورية فيتنام لدى مصر فى إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة ، ومن جانبه ، أشاد سفير جمهورية فيتنام لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد ، مؤكدا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى ، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية فى عدد من المجالات.