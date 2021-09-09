«تجارة القطن» : محصول 2021 أفضل موسم للفلاح منذ سنوات.. وسعر تاريخي للقنطار

سجل 3715 جنيهًا لأصناف «قبلي» لأول مرة.. بزيادة 1919 جنيهًا على السابق

قال أحمد عياد نائب، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الموسم الحالى للقطن يعد من أعلى المواسم التى يحصل الفلاح فيها على سعر مميز للقنطار، وخاصة بمحافظات وجه قبلى والتى شهدت أولى مزادات تسويق محصول القطن لإنتاج 2021 مطلع الأسبوع الحالي. وسجل سعر القطن فى أول مزاد علنى للبيع فى الموسم الجديد لمحصول 2021 نحو 3715 جنيهًا للقنطار، وفقًا لبيان وزارة قطاع الأعمال الصادر الاثنين الماضى.

وكشف عياد، لـ«المال» أنه لأول مرة يتجاوز سعر قنطار وجه قبلى حاجز 3700 جنيه فى بداية الموسم، وهذا السعر يعد أعلى سعر يسجله القنطار بمحافظات وجه قبلي، وبزيادة تقارب 1919 جنيهًا للقنطار عن سعر بداية المزاد العلنى بمحافظات وجه قبلى العام الماضى 2020 والذى بلغ سعره 1796 جنيهًا للقنطار.

وتابع عياد أن الفلاحين فى فرحة كبيرة بسبب اشتعال سعر القطن، مرجحًا أن يرتفع سعر قنطار وجه بحرى عن سعر قنطار وجه قبلي.

وقال نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن إرتفاع قنطار القطن فى بداية الموسم خاصة لمحافظات وجه قبلى يعود لزيادة الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن منظومة تداول القطن بالمزاد العلنى ليست عاملًا رئيسيًّا فى تحديد السعر.

وفى المعتاد يزيد سعر قنطار وجه بحرى عن قبلى بين 200 إلى 300 جنيه كل موسم.

ويبلغ حجم محصول القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار.

وأجرى هذا الأسبوع أول مزاد على الأقطان للموسم 2021-2022 بمركز تجميع النويرة بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وفقًا للبيان، وتم المزاد على كمية 398 كيسا، بوزن 475.5 قنطار قطن صنف (جيزة 95)، حيث تمّت الترسية على شركة أبو مضاوى بسعر 3715 جنيهًا للقنطار الواحد.

وأطلقت الوزارة لمحصول 2019، منظومة جديدة لتداول الأقطان تعتمد على المزايدة العلنية على القطن الزهر، وطبّقته فى محافظتين هما الفيوم وبنى سويف، ثم رفعت عدد المحافظات إلى 4 محافظات فى عام 2020، قبل أن يتم تعميم المنظومة فى جميع المحافظات لإنتاج عام 2021.

وأضاف أحمد عياد أن عدد الشركات الأقطان التى سجلت فى المشاركة فى منظومة المزاد العلنى يتجاوز 13 شركة حتى الآن.

ويعدّ من أبرز شروط المشاركة فى منظومة المزاد العلنى سداد خطاب ضمان من قِبل الشركة المشاركة باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج، بقيمة 250 ألف جنيه.

وقالت وزارة قطاع الأعمال إنها افتتحت 21 مركزًا لاستقبال الأقطان من الفلاحين مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء أو جلابين، فى المحافظات المعلنة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا.

وتتوزع المراكز إلى 10 مراكز بالفيوم، و7 مراكز فى بنى سويف، ومركز واحد بالمنيا وواحد بسوهاج، ومركزين بأسيوط، وفقا للوزارة.

وتطبق منظومة تداول الأسعار آلية تسعير لتحديد سعر فتح المزادات، والذى تتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومى أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته.

وستكون آلية تسعير فتح المزادات بمتوسط سعر الإنديكس A- وهو متوسط أسعار الأقطان على مستوى العالم- بالإضافة إلى هامش بنسبة 20% من سعر الإنديكس للقطن الوجه القبلى و40% للقطن وجه بحري، وهذه الأسس وافقت عليها اللجنة الوزارية، على أن يرتفع سعر الشراء من الفلاح وفقًا للمزايدة كلما زاد اهتمام الفلاح بالقطن ورتبة نقاوته.