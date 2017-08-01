تجارة القطن تحدد سعر فائقة الطول بـ 2600 جنيه للقنطار

دعاء حسنى كشف عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن سعر ضمان شراء الأقطان التجارية للأصناف فائقة الطول الأربعة جيزة «87، 92، 88، 96»، سيصل لـ 2600 جنيه للقنطار، وهو سعر لم يكن معلناّ ضمن أسعار شراء الأصناف التجارية التى أعلنت

دعاء حسنى

كشف عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن سعر ضمان شراء الأقطان التجارية للأصناف فائقة الطول الأربعة جيزة «87، 92، 88، 96»، سيصل لـ 2600 جنيه للقنطار، وهو سعر لم يكن معلناّ ضمن أسعار شراء الأصناف التجارية التى أعلنتها وزارة الزراعة مؤخرا.

وأوضح عامر أن اللجنة صادقت خلال اجتماع عقدته اللجنة منذ أيام، على أسعار ضمان الاقطان التى أعلنتها وزارة الزراعة مؤخرا لموسم التسويق الجديد 2017/2018 والذى يحين سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت الأسبوع الماضى، أن سعر ضمان الاقطان للموسم الجديد، سيبلغ 2100 لأصناف وجه قبلى، و2300 لأصناف وجه بحرى لكنها لم تعلن سعر ضمان الأصناف فائقة الطول لوجه بحرى.

يشار إلى أن سعر ضمان القطن هو سعر تحدده الحكومة وتضمن به للمزارع شراء الأقطان وفقا لسعر يغطى تكلفة انتاج الفلاح مع هامش ربح مناسب له، وذلك حال تراجع الأسعار بالأسواق أو إحجام التجار عن شراء المحصول.

ويبلغ محصول العام الجارى،220 ألف فدان قطن بإنتاجية مقدرة بـ1.3 مليون قنطار، بزيادة تقترب من %70 عن محصول العام الماضى الذى بلغت مساحته قرابة 130 ألف فدان بإنتاجية تقترب من 600 ألف قنطار.