تجارة العملة.. «جواهرجي» يحوّل محل مصوغات سوقًا مصرفيًا بكفر الشيخ

حوّل “جواهرجي” محل بيع المصوغات الخاص به بمحافظة كفر الشيخ، إلى مكانًا لتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية، وألقت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا القبض عليه وآخر، أثناء شراء العملات منه، وعثر بحوزتهما على عملات مالية مختلفة.

الواقعة، كشفتها معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأكدت التحريات أن صاحب محل مصوغات -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذًا من محل مصوغات خاص به -كائن بدائرة مركز شرطة سيدى سالم مقرًا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المذكور، وذلك أثناء شرائه عملات أجنبية من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وضبط بحوزتهما 110,000 ألف جنيه مصري، 161 دولار أمريكي، 1000 درهم إماراتي، 110 يورو، 9 دينارات كويتية، 51 ريال عماني، 7 دينار أردني، 526 ريال سعودي، 22 ريال قطري.

وبمواجهتهما أقر الأول بنشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، والثاني ببيعه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية وتباشر النيابة المختصة التحقيقات مع المتهمين.