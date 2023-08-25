تجارة السلع عالميا ترتفع في الربع الثاني وسط طلب قوي على السيارات

شهدت تجارة السلع العالمية صعودًا، خلال المدة بين أبريل ويونيو، وسط طلب قوي على السيارات، لكنها عبّرت رغم ذلك عن شكوكها في تحقيق تعافٍ مستدام، حسبما نشرت وكالة رويترز، نقلًا عن منظمة التجارة العالمية.

وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 99.1 في مايو، من قراءة بلغت 95.6 في العام السابق، في ظل ظهور “إشارات على تحول”.

وتابعت أنه على الرغم من ذلك، فإن “المزيد من الزخم التصاعدي في الربع الثالث وما بعده قد يكون محدودًا ما دامت طلبيات الصادرات ضعيفة”.

ويتألف مقياس تجارة السلع، الخاص بمنظمة التجارة العالمية، من بيانات مجمعة، وصُمم لتوقع نقاط التحول وقياس زخم نمو التجارة العالمية، بدلًا من تقديم توقع محدد قصير الأجل.