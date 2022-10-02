«تجارة الإسكندرية»: مشاركة 56 غرفة عربية وإسلامية فى الاحتفالية المئوية الشهر الحالى

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إنه من المتوقع مشاركة 56 غرفة عربية وإسلامية ومن دول أمريكا الجنوبية خلال احتفالية المئوية للغرفة التجارية بالإسكندرية، إضافة لأكثر من نحو 400 زائر.

وكشف “الوكيل” خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل احتفاليتها بذكرى مرور 100 عام على إنشائها أنه من المتوقع مشاركة وفود من 40 دولة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مشاركة كبيرة من وفود تركيا وقطر.

وأوضح “الوكيل” أن الغرفة التجارية تتبع الحكومة المصرية، وقد تم توجيه دعوات لدولة رئيس مجلس الوزاء والوزراء للمشاركة بتلك الاحتفالية.

وأشار إلى أن احتفال الغرفة يتزامن مع احتفال اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي)، والذي أسهمت غرفة الإسكندرية في تأسيسه منذ 40 عامًا، وتترأسه الغرفة حاليًا لدورتين متتاليتين.

وأكد أن الغرفة تعد من أقدم الغرف على مستوى حوض البحر المتوسط والأولى علي المستوى المصري والعربى؛ حيث تم إنشاؤها في وقت كانت المدينة في أشد الحاجة إلى كيان قوي قادر على مواجهة التحديات التي يواجهها التجار، نتيجة إنشاء الجاليات الأجنبية غرفًا تجارية خاصة بهم تدافع عن مصالحهم وتروج لمنتجاتهم ليس فقط في السوق المحلية ولكن في الاسواق الخارجية ايضا.