تجارة الإسكندرية : قصر مدة الإفراج عن السلع يؤدي لانخفاض الأسعار

تأخر ترتيب مصر مقارنة بمنافسيها يؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الجديدة ونظيرتها القائمة بالفعلمعتز محمودقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حل المشكلات والمعوقات وخفض مدة الإفراج عن السلع يترجم فورًا بخفض فى تكلفتها ويؤدى لانخفاض الأسع

تأخر ترتيب مصر مقارنة بمنافسيها يؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الجديدة ونظيرتها القائمة بالفعل





معتز محمود

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حل المشكلات والمعوقات وخفض مدة الإفراج عن السلع يترجم فورًا بخفض فى تكلفتها ويؤدى لانخفاض الأسعار.

وأضاف، فى كلمته الافتتاحية لملتقى جسر التواصل الذى تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية، بحضور قيادات وزارة التجارة والصناعة والزراعة، أن تأخر ترتيب مصر، مقارنة بمنافسيها من الدول كالأردن وتركيا، لا يؤثر فقط على جذب الاستثمارات الجديدة، بل يؤثر سلبًا على الأستثمارات القائمة بالفعل.

وتابع: وهو مارأيناه بتوجه بعض الخطوط الملاحية من مصر إلى ميناء جدة كميناء محورى بديلا عن مصر.

وأشار إلى أن انعقاد جسر التواصل يمثل استمرارًا للمبادرة الرائدة لغرفة تجارة الإسكندرية عبر عقد من الزمان بجمع ممثلى الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات بهدف تيسير الأعمال وحل المشكلات والمعوقات.

ويحضر هذا الاجتماع الخاص بجسر التواصل الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة، وأشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، واللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثلو صندوق دعم الصادرات.