تجارة الإسكندرية تطالب رؤساء الشعب بتقييم تأثير فيروس كورونا على نشاطهم

فى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل

قررت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مخاطبة أعضاء الشعب التجارية النوعية التابعة للغرفة لتقديم تقيمهم عن تأثير فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التنظيمية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتأثيرها على النشاط التجارى للشعب التابعة لها.

وكشفت مصادر مُطلعة عن أنه تم مخاطبة رؤساء الشعب النوعية التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية قبل عدة أيام بهدف تقديم أرائهم حول الإجراءات التنظيمية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بنشاط كل شعبة من تلك الشعب.

الغرفة طالبت رؤساء الشعب النوعية أن يتم تقديم هذا الرأى فى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل

وأضافت المصادر أن الغرفة طالبت رؤساء الشعب النوعية أن يتم تقديم هذا الرأى فى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجارى.

وأوضحت المصادر أن هذا الرأى يجب أن يشمل نشاط الشعبة ومدى تأثرها حالياً ومستقبلاً بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تم اتخاذها حرصا على سلامة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ومؤسساتها اتخذت على مدار الأيام الماضية عدة قرارات وإجراءات أبرزها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 14 يوما، فضلاً عن إغلاق المراكز التعليمية والإعلان عن بعض الإجراءات للعاملين فى الدولة.

كما قامت حملات ببعض المحافظات لمنع استخدام الشيشة بالمقاهي وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعاً لانتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.