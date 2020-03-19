الإسكندرية

تجارة الإسكندرية تطالب رؤساء الشعب بتقييم تأثير فيروس كورونا على نشاطهم

فى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل
معتز محمود 1:14 ص, الجمعة, 20 مارس 20 1:14 ص, الجمعة, 20 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مخاطبة أعضاء الشعب التجارية النوعية التابعة للغرفة  لتقديم تقيمهم عن تأثير فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التنظيمية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتأثيرها على النشاط التجارى للشعب التابعة لها.

وكشفت مصادر مُطلعة عن أنه تم مخاطبة رؤساء الشعب النوعية التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية قبل عدة أيام بهدف تقديم أرائهم حول الإجراءات التنظيمية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بنشاط كل شعبة من تلك الشعب.

الغرفة طالبت رؤساء الشعب النوعية أن يتم تقديم هذا الرأى فى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل

وأضافت المصادر أن الغرفة طالبت رؤساء الشعب النوعية أن يتم تقديم هذا الرأى فى موعد أقصاه يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجارى.

وأوضحت المصادر أن هذا الرأى يجب أن يشمل نشاط الشعبة ومدى تأثرها حالياً ومستقبلاً بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تم اتخاذها حرصا على سلامة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ومؤسساتها اتخذت على مدار الأيام الماضية عدة قرارات وإجراءات أبرزها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 14 يوما، فضلاً عن إغلاق المراكز التعليمية والإعلان عن بعض الإجراءات للعاملين فى الدولة.

كما قامت حملات ببعض المحافظات لمنع استخدام الشيشة بالمقاهي وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعاً لانتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

الغرفة التجارية بالإسكندرية توقف اجتماعات الشعب خلال الشهر الجاري

معتز محمود 9:33 م, الخميس, 19 مارس 20

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث عن مقر جديد شرق المدينة

معتز محمود 8:23 م, الخميس, 5 مارس 20

منتجات الألبان تحذر من زيادة الأعباء على قطاعات الإنتاج من الفلاح للتاجر ثم المصنع

معتز محمود 6:45 م, الأحد, 12 يناير 20

مطالب بتوفير معرض دائم للتجار والمصنعين بتجارة الإسكندرية

معتز محمود 8:59 م, الأحد, 5 يناير 20

توقعات منافسة شديدة فى انتخابات الشعبة العامة للبقالة

معتز محمود 1:22 ص, الخميس, 2 يناير 20

البت فى عروض التأمين الصحى للغرفة التجارية في الإسكندرية الشهر المقبل

معتز محمود 1:37 ص, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19