تجارة الإسكندرية تطالب بحصر المسئولية الجنائية للشحنة فى صاحبها

المصلحة تصر على تطبيقها رغم اعتراضات المستخلصين رئيس الشعبة: نتمسك بوجود إقرار عن قيمة الرسالة ومحتوياتها من قبل صاحب الشأن وتوقيعه معتز محمود طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بحصر المسئولية بشكل كامل على المستخلص عن إتمام الإجراءات الجمركية، والتى تشمل المسئولية عن

المصلحة تصر على تطبيقها رغم اعتراضات المستخلصين

رئيس الشعبة: نتمسك بوجود إقرار عن قيمة الرسالة ومحتوياتها من قبل صاحب الشأن وتوقيعه



معتز محمود

طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بحصر المسئولية بشكل كامل على المستخلص عن إتمام الإجراءات الجمركية، والتى تشمل المسئولية عن كل ما جرى فى الدائرة الجمركية فقط، دون المسئولية عن المستندات الخاصة بالشحنة.

وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المستخلص يجب أن يكون مسئولا مسئولية تامة عن إتمام الإجراءات الجمركية، والتى تشمل المسئولية عن كل ما جرى فى الدائرة الجمركية فقط.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يتحمل المستخلص الجمركى المسئولية عن أوراق الشحنة ،لافتا إلى أنه ليس له علاقة بالتعاقدات عليها أو بالتحويلات البنكية وخلافه، فهو يتسلم المستندات من البنك وليس مسئولا عن صحتها.

وتأتى تلك المطالبات فى ضوء رفض قطاعات كبيرة من المستخلصين التوقيع على إقرار المسئولية الجنائية على المستندات الخاصة بالشحنة، والمذيل فى دليل الإفراج الجمركى الموحد ،والتى تصر مصلحة الجمارك من ضرورة التوقيع عليه.

وأشار “حسين” إلى أن اللجنة بادرت بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لحل تلك المشكلة، لافتاً إلى أننا ننظر حالياً رد الشئون القانونية بمصلحة الجمارك، فيما يتعلق بنص الإقرار.

وأوضح أنه تمت مطالبة المصلحة بأن يكون الإقرارعن قيمة الرسالة، ومحتوياتها من قبل صاحب الشأن وتوقيعه، ويكون الإقرارعن الإجراءات الجمركية يكون بتوقيع المستخلص.

وشدّد على أنه ووفقاً لتلك الصيغة يكون أى خطأ فى المستندات أو داخل الحاوية، هو مسؤلية صاحب الشأن وليس للمستخلص علاقة به.

وكانت “المال” قد رصدت مؤخراً تصاعد الاحتجاجات من بعض المستخلصين من الآثار التى قد تترتب عليهم من إصرار مصلحة الجمارك على توقيعهم على المستندات التى تصل إليهم من عملائهم، والخاصة بالشحنات والتى يقوموا بإنهاء إجراءاتها والتى وليس لهم علاقة بصحتها أو إعدادها.

ويتخوف قطاع من المستخلصين من التوقيع على إقرار المسئولية الجنائية على المستندات الخاصة بالشحنة والمذيل فى دليل الإفراج الجمركى الموحد ،ويؤدى رفضهم التوقيع فى بعض الأحيان إلى انتظار الرسائل مددا طويلة تؤدى لتكبدها غرامات تأخير.

وأبدى بعض المستخلصين فى الفترة الماضية رفضه من الأساس لمبدأ التوقيع على المستندات الخاصة بالشحنات محل الإجراءات كون المستخلصين ليسوا هم ملاك تلك الشحنات ،وغير مسئولين عن طريقة إعدادها وإصدارها قبل الوصول إليهم.

وتابعوا : بعض صغار المستخلصين يكونوا مضطرين إلى التوقيع فى بعض الأحيان، لسرعة إنهاء الرسائل والحصول على أى مستحقاتهم ،غير مبالين بنتائج هذا التوقيع عليهم فى المستقبل.

وأشار مصطفى السيسى، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، إلى أنه لا يجب التوقيع على المستندات التى تخص العميل أو شحنته ،حتى لايترتب على المستخلص آثار قانونية فيما بعد.

وأضاف أن قيام بعض المستخلصين بالتوقيع على مسئولياتهم الشخصية لدى الجهات المتعددة بالمنافذ فى الحجر الصحى، والكشف الزراعى والحجر البيطرى والرقابة على الصادرات والواردات، بدلا من صاحب الشحنة، يعد من الأخطاء التى قد يرتكبها بعض المستخلصين وتؤثر عليهم فيما بعد.من جانبه، أكد مبروك شلتوت، عضو لجنة تسيير أعمال شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن البيان الجمركى المحتوى على جميع المستندات خلال جميع المراحل موقعا عليه توقيعا شاملا من المستخلص بصحة المستندات ،ورغم ذلك يتم طلب التوقيع فى كل مرحلة.

وأضاف أنه يتم طلب التوقيع على الإقرارات فى أكثر من مرحلة من مراحل الإفراج الجمركى ،وليس فى مرحلة واحدة فقط ،معتبراً أنه لا يوجد مبرر لذلك.

وجدد مطالبته بضرورة إعادة صياغة تعريف المستخلص الجمركى بالقنون الجمركى، بأنه ذات الشخص المنوط به إتمام الإجراءات التخليص بصفته وكيلا عن صاحب الشأن، ومثل قانونى له مما يستلزم مساواة المستخلص الجمركى بالمحامى تجاه الموكل.

وشدّد على أن هذا الإصرار والمطالبة ،يخلق جوا من التشكك والريبة ،كما أنه يقيد المستخلص فى الحركة.

وأشار إلى أنه يجب تعميم نموذج توكيل رسمى عام مخصص لأعمال التخليص فى الشهر العقارى أسوة بالنموذج المعمم فى فروع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.