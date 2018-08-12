«تجارة الإسكندرية» تدرس مد فترة تلقى طلبات ترشح إدارة الشعب

- الموعد الأصلى ينتهى بنهاية الأسبوع الجارىمعتز محمود تدرس غرفة تجارة الإسكندرية مد مهلة تلقى طلبات الترشيح على انتخابات التجديد لمجالس إدارات الشعب التجارية، والمقرر أن تنتهى بنهاية الأسبوع الحالى وفقاً لمصدر مُطلع بالغرفة. وأضاف المصدر لـ"المال" أنه حال الموافقة على مد أجل فترة باب

– الموعد الأصلى ينتهى بنهاية الأسبوع الجارى

معتز محمود



تدرس غرفة تجارة الإسكندرية مد مهلة تلقى طلبات الترشيح على انتخابات التجديد لمجالس إدارات الشعب التجارية، والمقرر أن تنتهى بنهاية الأسبوع الحالى وفقاً لمصدر مُطلع بالغرفة.



وأضاف المصدر لـ”المال” أنه حال الموافقة على مد أجل فترة باب تلقى طلبات الترشح، فمن المتوقع أن تكون نهاية المهلة حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر نظرا لعطلة عيد الأضحى.



وبدأت غرفة تجارة الإسكندرية منذ مطلع الأسبوع الماضى فى تلقى طلبات الترشيح لتجديد مجالس إدارات الشعب التجارية، تمهيدا لإجراء الانتخابات الخاصة على مجالس إدارات نحو 47 شعبة تجارية تابعة للغرفة على مدار 46 يوما خلال ما يقارب العشرة أسابيع.

وأكد عدد من أعضاء الشعب التجارية لـ”المال” عزمهم خوض الانتخابات، فى حين كشف بعضهم عن تقدمه بالأوراق الخاصة به للغرفة بالفعل.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الخاصة على مجالس إدارات نحو 47 شعبة تجارية تابعة للغرفة على مدار 46 يوما خلال ما يقارب العشرة أسابيع.

وحددت غرفة تجارة الإسكندرية التاسع من سبتمبر القادم موعدا لبدء أنتخابات تجديد مجالس إدارات الشعب التجارية.



ويتم تخصيص يوم منفصل لإجراء انتخابات كل شعبة على حدة، على أن تبدأ أولى تلك الانتخابات يوم الأحد الموافق التاسع من سبتمبر لانتخاب أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى.

وتشمل الانتخابات شعب المستوردين والمصدين والحاسبات الآلية وتجار الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات والتبريد والتكييف.

كما تشمل الانتخابات شعب الاتصالات والخضر والفاكهة والأدوية والحلاوة الطحينية ومستخلصى الجمارك والبقالة والعطارة.

كما أنه من المقرر عقد انتخابات لشعبة المجمدات فى الخميس 27 سبتمبر والأحذية وأصحاب المخابز وأصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات وشعبة التعمير والاستثمار العقارى.

كما أنه من المقرر أن تكون آخر انتخابات يتم إجراؤها وفقاً للجدول الزمنى المعد للانتخابات هى انتخابات شعبة مخلفات السفن فى يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر المقبل.