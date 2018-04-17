تجارة الإسكندرية تخاطب أسمنت العامرية لخفض الأسعار

معتز محمودخاطبت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، شركة اسمنت العامرية، لخفض أسعار بيع منتجاتها والتى تزيد بشكل لافت عن منافسيها.قال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عدد من وكلاء شركة أسمنت العامرية، تقدموا بشكوى للشعبة يتضرروا من ار

معتز محمود

خاطبت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، شركة اسمنت العامرية، لخفض أسعار بيع منتجاتها والتى تزيد بشكل لافت عن منافسيها.

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عدد من وكلاء شركة أسمنت العامرية، تقدموا بشكوى للشعبة يتضرروا من ارتفاع أسعار بعض منتجات الشركة عن أسعار السوق.

أضاف مخيمر أنه تم تحرير خطاب من الشعبة لتوجيهه إلى رئيس القطاع التجارى لشركة أسمنت العامرية، يوضح فيه أن أسعار الشركة لمنتج أسمنت البرج تزيد عن السوق بنحو 170 جنيها فى الطن.

أشار فى الخطاب إلى أن هذه المخاطبة تأتى إيماءً لما ورد إليها من 8 وكلاء متعاملين مع الشركة تؤكد نفس الشكوى، لافتاً إلى أن سعر بيع المنتج المشابه لشركة أسمنت الإسكندرية بنحو 980 جنيه للطن.

أوضح رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه تم مطالبة الشركة إعادة النظر فى الأسعار وموافاة الشعبة بالنتائج.

ولفت مخيمر إلى أن الشعبة أشارت فى خطابها للشركة أنه قد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها حال عدم الاستجابة لمطالب التجار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أسمنت العامرية هى أحد اللاعبين الأساسيين فى سوق الاسمنت، وتعد من الشركات الرائدة فى مناطق الإسكندرية وغرب الدلتا والساحل الشمالى، تأسست عام 1987 وانضمت الشركة إلى مجموعة إنترسيمنت عام 2012.