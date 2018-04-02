تجارة الإسكندرية تحتفل باليوبيل الماسي وتكرم الأساتذة وقدامى الخريجين

مها يونساحتفلت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ورابطة الخريجين، باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على إنشائها، من خلال تكريم قدامى العاملين والموظفين والأساتذة، بمشاركة عدد كبير من الطلاب، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب الرئيس وقيادات الجامعة وأساتذة الكلية والعاملين والطلا

مها يونس





احتفلت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ورابطة الخريجين، باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على إنشائها، من خلال تكريم قدامى العاملين والموظفين والأساتذة، بمشاركة عدد كبير من الطلاب، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب الرئيس وقيادات الجامعة وأساتذة الكلية والعاملين والطلاب، برئاسة الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية.

تضمنت الاحتفالية عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة من مسرحيات ولقاءات شعرية وأنشطة شبابية ورياضية وكشافة، كما شملت تكريم قدامى العاملين بالكلية والموظفين الذين أفنوا حياتهم في خدمة العملية التعليمية داخل الكلية وقدامى الخريجين أيضًا من أعضاء رابطة خريجي تجارة الإسكندرية.

وشاركت العديد من المؤسسات العالمية في دعم الاحتفالية الكبرى مثل مؤسسة يونيليفر العالمية التي قدمت عدة محاضرات عن التوظيف وفرص العمل وأكشاكا لتوزيع المنتجات وتوعية الفتيات من خلال مبادرة فير اند لافلي لتمكين الفتاة المصرية.

وحرصت الكلية على تكريم قدامى الأساتذة الذين قدموا إسهاماتهم الجليلة في خدمة الكلية وطلابها وخريجيها، في احتفالية تضمنت قيام الأساتذة والطلاب باستقلال أتوبيس سياحي للاحتفال في شوارع الإسكندرية وكورنيشها، حاملين شعار العيد الماسي لكلية التجارة وسط أجواء سياحية.

من جانبه أكد الدكتور السيد الصيفي أن تكريم الأساتذة حدث تاريخي فريد في عمر الكلية العريقة وجامعة الإسكندرية، قائلًا: “فهم الذين علموا مئات الآلاف من الخريجين فكر المحاسبة والإدارة والتسويق”.