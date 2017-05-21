تجارة الإسكندرية تجهز 5 منافذ لمعرض أهلا رمضان

معتز محمودتستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتجهيز الأماكن الخاصة بإقامة المعارض السلعية "أهلاً رمضان"، داخل عدد من المناطق المتفرقة بالمحافظة. وأضافت مصادر من الغرفة لـ"المال"، أنه تم اختيار 5 مواقع جغرافية، تغطى معظم الاتجاهات بأنحاء المحافظة، لافتة إلى أنه وسط المدينة سيتم تجهيز منفذ بج

معتز محمود

تستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتجهيز الأماكن الخاصة بإقامة المعارض السلعية “أهلاً رمضان”، داخل عدد من المناطق المتفرقة بالمحافظة.



وأضافت مصادر من الغرفة لـ”المال”، أنه تم اختيار 5 مواقع جغرافية، تغطى معظم الاتجاهات بأنحاء المحافظة، لافتة إلى أنه وسط المدينة سيتم تجهيز منفذ بجراج سيدى جابر.



وتابعت: فى غرب المدينة سيتم تجهيز منفذ بجوار حى العجمى، أما شرق المدينة بمنطقة المنتزة سيتم تجهيز منفذ بمركز شباب الحرمين.



وأشارت إلى أنه فى منطقة السيوف سيتم تجهيز منفذ بيع بمخزن الغنيمى بشارع جميلة بوحريد، وفى حى الجمرك تم اختيار ميدان العدوى لإقامة منفذ بيع آخر.

وأوضحت المصادر أن انطلاق وتشغيل تلك المنافذ قد يكون خلال اليومين القادمين عقب الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيل المنافذ، التى بدأ بالفعل تجهيزها وسيتم قبلها الإعلان بشكل رسمى.

وتشارك الغرف التجارية في معرض (سوبر ماركت وأهلا رمضان) الذي سيبدأ في 22 مايو وحتى 26 مايو الجاري، بقاعة المؤتمرات وسيبدأ بالمحافظات قبل أيام منه، وسيتم عرض السلع بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالسوق، حيث أن الغرف ستتحمل تكلفة مصاريف المعرض من إيجار وكهرباء وغير ذلك، جاء ذلك كمساهمة من الغرف لجعل التاجر.

يشار إلى أنه منذ عدة أيام أعلن “ممدوح رمضان” المتحدث باسم وزارة التموين، عن انطلاق معرض “أهلا رمضان 2017” بداية من 18 مايو الجاري في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن عدد هذه المعارض يقدر بـ 110 معرضًا، وسيتم الإعلان عن أماكن هذه المعارض في كل عموم الجمهورية، فالأسعار تنافسية وتوفر جميع احتياجات المواطنين كما يأتي المعرض في إطار شراكة الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والقطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية، وتنظيم احترافي من الشركة الدولية للفنادق ومراكز المؤتمرات.