تجارة الآثار.. سقوط طالب بحوزته 374 قطعة وشخصين أثناء التنقيب (صور)

ألقت شرطة الآثار والسياحة، القبض على طالب وبحوزته 374 قطعة أثرية بعدما خبأها داخل مسكنه بمحافظة المنيا استعدادًا لبيعها، وضبطت شخصين آخرين أثناء التنقيب أسفل غرفة مستأجرة بعقار بمنطقة الخليفة.

قطع أثرية بمسكن طالب بالمنيا

تفاصيل واقعة المنيا ترجع لتأكيد تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا، بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أن أحد الأشخاص “طالب” -مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا- يوجد في حيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة مديرية أمن المنيا، أسفرت عن ضبطه بمسكنه.

وبتفتيش المسكن عثر بحوزته على 374 قطعة أثرية، ضمت 304 عملات نحاسي مختلفة الأشكال والأحجام.

تماثيل أوشابتي والإله حورس

وبين المضبوطات 35 تمثالًا من الأوشابتي من الفيانس الأزرق بطول 10 سم، 2 تمثال من الأوشابتي من الفيانس الأزرق بطول 15 سم، تمثال من الحجر الجيري لطفل صغير بطول 3 سم.

ووجد تمثال من الخشب للإله حورس بطول 5 سم، 25 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام، 3 مسرجة من الفخار متوسطة الحجم، جعران من الفيانس صغير الحجم، قلادة من الفيانس تنتهى بتميمة على شكل أسد، قلادة بها مجموعة من الخرز.

وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أكدوا على أثرية جميع القطع، وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، واتخذت معه الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الآثار بغرفة مستأجرة بالخلفية

وبمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، ضبط شخصين أثناء الحفر داخل أحد العقارات، بقصد التنقيب عن الآثار.

أكدت الواقعة معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بذات العقار (مستأجرة لأحدهما).

وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 2 متر بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت معهما الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.