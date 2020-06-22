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تجارب صينية أولية تظهر نتائج مبشرة للقاح ضد «كورونا»

أظهر معهد أبحاث صيني يقوم بتجارب سريرية للتوصل لعقار مضاد لفيروس كورونا نتائج مبشّرة، في تجارب أولية على البشر. نقلت وكالة سبوتنيك أن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لشركة "ساينوفارما" الصينية، أعلن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول…

محمود خاطر 11:22 م, الأثنين, 22 يونيو 20 11:22 م, الأثنين, 22 يونيو 20

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أظهر معهد أبحاث صيني يقوم بتجارب سريرية للتوصل لعقار مضاد لفيروس كورونا نتائج مبشّرة، في تجارب أولية على البشر.

نقلت وكالة سبوتنيك أن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لشركة “ساينوفارما” الصينية، أعلن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأوضحت أن النتائج الأولية للقاح أظهرت أنه آمن ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، ونجح في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يوما.

وذكرت الشركة أن التجارب السريرية للقاح هي دراسة سريرية عشوائية “مزدوجة التعمية”.

وأجريت التجارب السريرية لمدة 66 يوما، وظهرت بيانات السلامة والفعالية للقاح المعطّل بعد حقنتين.

وجمعت نتائج الدراسة لمختلف الأعمار والإجراءات المختلفة والجرعات المختلفة وأوقات الحقن المختلفة بشكل كامل.

وقدمت التجارب التي تعد الأطول مدة في العالم، البيانات الأكثر شمولا، كما أثبتت النتائج أن اللقاح هو الأكثر فعالية مما يوفر بيانات علمية قابلة للتقييم للوقاية من وباء كوفيد-19.

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بقلم محمود خاطر

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