تثبيت الفائدة يمهد لتهدئة وتيرة التراجع بالبورصة المصرية

يتوقع خبراء سوق المال أن تهدئ البورصة المصرية وتيرة تراجعاتها الأسبوع الحالى، مدعومة بقرار البنك المركزى تثبيت الفائدة الخميس الماضى.

ولفت الخبراء إلى أن التراجعات التى تمر بها السوق تمثل فرصًا جيدة للشراء، مع ترشيحات وتوصيات بحزمة من الأسهم فى قطاعات معينة، مشددين على الابتعاد كليًا عن الشراء الهامشى.

وشهدت البورصة المصرية الأسبوع الماضى تراجعات جماعية بنحو %4 تحت ضغوط مبيعات أجنبية، وهبوط بنسبة %4.5 لسهم البنك التجارى الدولى المسيطر على المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30.

وانخفضت المؤشرات جميعها بعد أن تراجع «الثلاثيني» بنسبة %4.33 إلى نحو 9440 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %4.07 مغلقًا عند 1778 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %3.9 إلى مستوى 2629 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه، بنسبة %3.4 ليغلق عند مستوى 635.3 مليار جنيه، مقارنة مع 657.4 مليار الأسبوع السابق.

وسجلت مبيعات الأجانب 538.9 مليون جنيه، بنسبة %17 من التعاملات، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء بنسبة %76.4 من التعاملات بصافى 470 مليون جنيه، و%6.6 من التعاملات بصافى شراء 68.3 مليون جنيه على الترتيب.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن قرار المركزى الخميس الماضى بتثبيت الفائدة يمثل رسالة طمأنة لمستثمرى السوق، وإن وتيرة التراجع ستصبح أهدأ هذا الأسبوع، ليتحرك المؤشر الثلاثينى بين 9400 و9780 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزى فى اجتماعها الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى %11.25 و%12.25 على الترتيب.

وأشار إلى أن التراجعات التى شهدتها البورصة الفترة الماضية خلقت فرصًا مغرية للشراء فى بعض الأسهم للمستثمرين طويلى الأجل، مؤكدًا أن السوق لن تظل عند هذه الأسعار المتدنية طويلًا فى ظل زيادة معدلات التضخم.

وأوصى «عبدالقادر» بشراء سهم أبوقير للأسمدة عند 22.80 جنيه، و«إسكندرية لتداول الحاويات» عند 7.30 جنيه، وحديد عز عند 11.60 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس عند 12 جنيهًا، ومدينة نصر عند 2.35 جنيه، ومصر الجديدة عند 4.70 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» عند 3.40 جنيه.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت أسعار الفائدة سيمد الحركة العرضية، ويبطئ من هبوط السوق.

ورجحت أن يتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9400 و9760 نقطة، لافتة إلى أن الثبات فوق المستوى الأخير يمهد للوصول إلى 9800 نقطة، والمؤشر السبعينى نحو 1790 حال استقراره فوق 1760 نقطة. وأشارت عصمت ياسين إلى أن أسهم قطاعات الرعاية الصحية، والأغذية هى الأكثر جاذبية للمشتريات العربية