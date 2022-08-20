تثبيت الفائدة يدفع البورصة لمواصلة الأداء الإيجابى الأسبوع الحالي

توقَّع خبراء التحليل الفنى مواصلة مؤشرات البورصة المصرية التحركات الإيجابية خلال الأسبوع الحالي؛ مدعومة بقرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضى.

ورجَّح الخبراء صعود مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” ليتجاوز مستوى المقاومة 10200 نقطة، ثم 10500 فضلًا عن تمكّن مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة من تخطِّي حاجز 2200 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى بواقع 1.05% لـ”EGX30″ ليغلق عند 10094 نقطة، و”EGX70″ بنسبة 4.89% مسجلًا 2159 نقطة، والأوسع نطاقًا “EGX100 EWI” بنسبة 3.71% ليصل إلى 3093 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم الأسبوع الماضى 7.63 مليار جنيه، مقابل 27.09 مليار للأسبوع السابق له.

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بحوالى 1.8%، ما يعادل 12.2 مليار جنيه، ليسجل 681.7 مليار الأسبوع الماضى، مقابل 669.5 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له، وسيطر المصريون على 85.8% من تعاملات السوق، مقابل 9.6% للأجانب، و 4.6% للعرب.

وسجل المصريون صافى شراء بقيمة 817.1 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافى بيع بقيمتيْ 20.8 مليون و796.3 مليون على الترتيب.

وتوقَّع محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن تدفع قرارات لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الماضى، مؤشرات البورصة نحو مزيد من التحركات الإيجابية، وبصفة خاصة “EGX30” أكثر من نظيره “egx70”.

ورجَّح أن تشهد الأسهم القيادية أداء إيجابيًّا لتجذب السيولة من الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن “EGX30″ مرشح لكسر مستوى المقاومة 10200 نقطة، واستهداف 10500 نقطة على مدار جلسات الأسبوع الحالي، وعلى صعيد” EGX70″ توقَّع اختراق المؤشر حاجز 2200 نقطة، مع مواصلة الأداء الإيجابي لكن بصورة أقل من “EGX30”.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن “EGX30” تمكَّن، نهاية الأسبوع الماضى، من استعادة المسار الصاعد، متجاوزًا مستوى المقاومة المهم عند 10000 نقطة والإغلاق أعلاها.

وأشار إلى أن التحركات الإيجابية للمؤشر جاءت مدعومة بنشاط الأسهم القيادية فى ظل اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو فتح مراكز جديدة، بالتزامن مع اقتراب “egx30” من مستويات الدعم.

وتوقع استمرار الأداء الإيجابى لـ”EGX30″، الأسبوع الحالي، ما دام تمكن من الاستقرار أعلى مستوى 10000 نقطة، مما قد يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى 10200 نقطة.

أما “EGX70” فقال عيد إن المؤشر شهد أيضًا أداء إيجابيًّا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ونجح فى اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 2100 نقطة والاقتراب من 2160 نقطة، متوقعًا أن يستهدف 2200 نقطة خلال الجلسات المقبلة.