تثبيت أسعار الفوائد البنكية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى مُناقشة إقتصادية حول ورفع التصنيف الإئتماني لمصر وتثبيت أسعار الفوائد البنكية في "الجُمعة في مصر" على "MBC مصر" يواصل برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه الدكتورة ياسمين سعيد على "MBC مصر" فى السادسة مساءً ، مُتابعته المميزة للشأن المصري، ويناقش البرنامج فى الفقرة الأولى قرا

رحاب صبحى

مُناقشة إقتصادية حول ورفع التصنيف الإئتماني لمصر وتثبيت أسعار الفوائد البنكية في “الجُمعة في مصر” على “MBC مصر”

يواصل برنامج “الجمعة في مصر” الذي تُقدمه الدكتورة ياسمين سعيد على “MBC مصر” فى السادسة مساءً ، مُتابعته المميزة للشأن المصري، ويناقش البرنامج فى الفقرة الأولى قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ورفع التصنيف الائتماني لمصر والوضع الاقتصادي والأسعار. ويستضيف البرنامج الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي‎، والدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج الفنانة الشابة نرمين ماهر للحديث عن أعمالها الفنية المُختلفة، ويستضيف في الفقرة الثالثة المطرب الشاب محمد سعد أحد نجوم برنامج ستار أكاديمي الذي يُقدم مجموعة من أغنياته.

المهندس هانى عازر فى معكم على سى بى سى

يستضيف برنامج “معكم” الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على شاشة CBC، المهندس هانى عازر، فى التاسعة من مساء غدٍ الجمعة، ويستضيف البرنامج مجموعة من طلاب كلية الهندسة من جامعات مصر، لينقل لهم هانى عازر خبراته، ويحكي عازر لأول مرة عن مواقف قابلته خلال مشواره الكبير، كما يفصح عن عدد من المفاجآت لطلاب الهندسة في الجامعات المصرية.

وفى الفقرة التانية من الحلقة تحل عبير عبد الرحمن، الحاصلة على فضية أوليمبياد لندن بعد مرور 4 سنوات كاملة على البطولة، وتروى البطلة المصرية كواليس حصولها على الميدالية، فيما تطالب الشاذلي أن تلقى بطلة رفع الأثقال التكريم المناسب لإنجازها العالمى.





سمية الخشاب فى “أنا وأنا” على on e

تستضيف الإعلامية سمر يسري، في الموسم الثاني من برنامجها “أنا وأنا” على قناة on e فى الثامنة والنصف مساءً، الفنانة سمية الخشاب، في أول ظهور إعلامي لها بعد زواجها من الفنان أحمد سعد. وتكشف سمية، خلال الحلقة، كيف بدأت علاقتها بأحمد سعد وما علاقة ريم البارودي في تعارفهما، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بزيجات سمية السابقة وبتجربتها الفنية وعلاقتها بزملائها وبالجمهور.

السفير أحمد أبو زيد ضيف “كلام تانى” على دريم

يستضيف برنامج كلام تانى مع رشا نبيل فى العاشرة مساءً، على قناة دريم، السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في حوار يكشف فيه تفاصيل جولة وزير الخارجية الأخيرة لست دول بالمنطقة، وماذا دار في المباحثات والرسالة التي حملها فى ظل التطورات العربية الأخيرة.

ويتحدث أيضًا عن رؤية مصر للتعامل مع الأزمات والصراعات في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وجهود مصر لنزع فتيل الأزمة اللبنانيةالراهنة ورؤيتها حول التعامل مع التوتر الخليجي الإيراني والسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع أزمة سد النهضة و ما هى الخيارات المطروحة وحصاد مصر من عضويتها فى مجلس الأمن قبل خروجها في ديسمبر المقبل.

وفى نفس الحلقة تقدم رشا نبيل أمسية فنية حول رحلة الفنانة الكبيرة شادية وزمن الفن الجميل مع الشاعر الغنائى صلاح فايز والكاتب الصحفى الناقد السينمائى أشرف غريب

سمير غانم فى “واحد من الناس” على الحياة

يحل الفنان سمير غانم ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، من خلال برنامجه “واحد من الناس”، على قناة الحياة فى الحادية عشرة مساءً، ويكشف سمير غانم أسرارًا وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته المهنية، والمحطات المهمة فى حياته الإنسانية والفنية ونشأته. كما يتحدث النجم الكبير عن تأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وعن الرحيل المفاجئ للنجم الضيف أحمد، ووفاة والده وأخيه، وأصعب اللحظات فى حياته، وأن وفاة أخيه كانت سببًا فى خروجه من فرقة ثلاثى أضواء المسرح، ويكشف عن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا ودخوله عالم الفوازير ونجاحه من خلال شخصية فطوطة.