تتويج أحمد الجوهري الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية بوسام الشمس المشرقة

قالت السفارة اليابانية بالقاهرة إنه في يوم 31 يوليو الماضي، أقيم حفل تتويج الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس السابق للجامعة المصرية –اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، بوسام الشمس المشرقة – أشعة ذهبية مع وشاح للعنق، بمنزل السفير الياباني بالقاهرة.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن السفارة اليابانية ، يأتي هذا التتويج بالوسام من جلالة إمبراطور اليابان تقديرًا لما قام به الدكتور أحمد الجوهري من إنجازات ومساهمات كبيرة في تطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا بين اليابان ومصر.

كرئيس لجامعة E-JUST، والتي تُعد جامعة رائدة في الشراكة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا بين اليابان ومصر، تولى الدكتور أحمد الجوهري رئاسة الجامعة لفترة طويلة على مدى حوالي ثماني سنوات، أظهر خلالها القيادة والريادة، حيث بذل قصارى جهده في تعزيز قدرات وإمكانات التعليم والبحث العلمي للجامعة من خلال قبول أعضاء هيئة التدريس اليابانيين بشكلٍ نشط، وإدخال التعليم الهندسي العملي على الأسلوب الياباني.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بذل الدكتور الجوهري قصارى جهده في تحديد شكل هيكلي ومؤسسي من شأنه أن يكون بمثابة الأساس للجامعة الحالية للعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء كلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، كما ساهم أيضًا في أن تصبح جامعة E-JUST جامعة دولية وعالمية من خلال قبول الطلبة الأفارقة المبعوثين بشكلٍ نشط، بناءً على الاتفاق الذي عقد خلال مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، إلى جانب مساهمته في تعميق العلاقات في مجال الصناعة بين اليابان ومصر عن طريق الانخراط النشط في التعاون الصناعي – الأكاديمي من خلال إجراء الأبحاث المشتركة وما إلى ذلك، مع الشركات اليابانية.

وبفضل ذلك، أصبحت جامعة E-JUST تتمتع في الوقت الحالي بإشادة دولية واسعة، ونمت وتطورت كجامعة تذخر بقدرات تعليمية وبحثية عالية، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال حفل التتويج، ومن جانبه، تقدم السفير أوكا هيروشي بالتهنئة لمعالي الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس السابق لجامعة E-JUST، على تتويجه بالوسام، كما صرح بأن ما وصلت إليه الآن جامعة E-JUST، والتي تُعد رمزًا للتعاون بين اليابان ومصر في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، من تقدم وتطور، ما هو إلا تجسيد للجهود المضنية التي قام بها الرئيس السابق الدكتور الجوهري.

وخلال تتويجه بالوسام، ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس السابق لجامعة E-JUST، عن شكره وامتنانه العميق تجاه تعاون اليابان في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا في مصر حتى الآن، وصرح بأن جامعة E-JUST لا تزال في مرحلة النمو والتطور، وأعرب عن أمله في أن تواصل الجامعة نموها وتطورها في المستقبل أيضًا، كرمز للتعاون بين اليابان ومصر، كما عبر عن سعادته بالتتويج بهذا الوسام المرموق.