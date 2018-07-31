تتوقع إيرادات 60 مليار دولار.. أبل تبيع 41 مليون آيفون في الربع الماضي

خالد بدر الدين: أعلنت شركة أبل الأمريكية عملاق التكنولوجيا و لاسيما الموبايلات إنها باعت أكثرمن 41.3 مليون جهاز آيفون بمتوسط سعر 724 دولارا حلال الربع الثالث الذى انتهى 30 يونيو الماضى من سنتها المالية التى تنتهى 30 سبتمبر القادم.وذكرت وكالة رويترز إن شركة أبل حققت نتائج فصلي

خالد بدر الدين:

أعلنت شركة أبل الأمريكية عملاق التكنولوجيا و لاسيما الموبايلات إنها باعت أكثرمن 41.3 مليون جهاز آيفون بمتوسط سعر 724 دولارا حلال الربع الثالث الذى انتهى 30 يونيو الماضى من سنتها المالية التى تنتهى 30 سبتمبر القادم.





وذكرت وكالة رويترز إن شركة أبل حققت نتائج فصلية فاقت تقديرات المحللين فى وول ستريت وتتوقع أن الإيرادات في الربع الحالي ستكون أعلى من التوقعات مفضل مبيعات لهواتف آيفون الأعلى سعرا وإيرادات من خدمات مثل أبل ستور وأبل ميوزيك وآيكلاود.

وتجاوزت أبل التوقعات، فيما يرجع جزئيا إلى بيع عدد أقل من هواتف آيفون لكن بأسعار أعلى مما توقع المحللون الذين توقعوا بيع 41.8 مليون جهاز بمتوسط سعر 694 دولارا خلال الربع الماضى.

وسجلت شركة أبل في الربع الثالث من سنتها المالية إيرادات بلغت 53.3 مليار دولار وربح قدره 2.34 دولار للسهم مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 52.3 مليار دولار و2.18 دولار للسهم.

وصعدت أسعار أسهم شركة أبل فى ختام تعاملات اليوم الأخير من شهر يوليو بأكثر من 2.3 % لتتجاوز 194.63 دولار.