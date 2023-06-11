تتنظر عقوبات للمخالفين.. ممنوعات امتحانات الثانوية العامة بينها اصطحاب السماعات والموبايل

كشف شادي زلطة متحدث التعليم أن تقنية ” الفار ” المطبقة هذا العام في إمتحانات الثانوية العامة تأتي ضمن ضوابط وإجراءات صارمة التي تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش الالكتروني أو عبر الهواتف المحمولة.

جاء ذلك خلال مداخلة ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وقال :”تقنية الفار عبارة عن كاميرات مراقبة تم تركيبها على مستوى اللجان في كافة انحاءالجمهورية لرصد أي تحركات مخالفة سواء الغش عبر التليفون أو الالكتروني أو القائمين على اللجان حيث يتم مراقبته مباشرة من غرفة عمليات مركزية لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.



وأضاف أن ثمة ضوابط أخرى إجرائية جنباً إلى جنب مع تقنية ” الفار ” وأبرزها التأكيد والتشديد على عدم خول الطلاب سواء الساعات السمارت أو السماعات أو التليفونات مشدداً : “حتى لو تم رصد موبايل مغلق سيتم أخذ الاجراء القانوني المناسب”.

وأوضح أن أن هناك 11 لجنة مراقبة لكل قطاع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الكاميرات تغطي أغلبية اللجان على مستوى الجمهورية”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023 يوم الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجاري.



وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)



وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.



كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالب وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.



جدير بالذكر إن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو الجاري.