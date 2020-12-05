تتضمن 4 فعاليات.. تفاصيل الدورة 40 من معرض جيتكس دبي للاتصالات

تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة الأربعين من معرض ومؤتمر جيتكس للاتصالات والتي تقام خلال الفترة من 6 إلي 10 ديسمبر الجاري فى مركز دبي التجاري العالمي وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

يعقد علي هامش جيتكس – المعرض التقني الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط والذي تشارك ” جريدة المال ” فى تغطيته إعلاميا 4 أحداث أخري هي معرض جيتكس لنجوم المستقبل الذي يستهدف التركيز على الشركات الناشئة ورواد الأعمال ، فضلا عن قمة مستقبل البلوك تشين ، إلى جانب معرض الخليج لأمن المعلومات ( جيسيك ) ، وأخيرا معرض ( ماركيتينج مينيا ) المعني بالعاملين فى قطاع التسويق والأعلان .

يشارك فى دورة 2020 من المعرض والذي كان من المفترض انعقاده خلال الفترة من 27 سبتمبر إلي 1 أكتوبر الماضي أكثر من 1200 شركة عارضة من 60 دولة على رأسهم مجموعة ” اتصالات الأمارات ” و ” هواوي ” و” هانيويل ” و” ريد هات ” و” أفايا ” و” لينوفو ” و” كاسبرسكي ” و” سيمانتك ” ، فضلا عن 350 متحدثا يقدمون نحو 280 ساعة من المحتوي الذي يغطي قطاعات متنوعة.

إلى جانب أكثر من 300 شركة تكنولوجيا ناشئة و 200 مستثمر وصندوق رأسمال مخاطر من 30 دولة مثل صندوق إيبان البلجيكي ومودوس كابيتال الأمريكي و”مينا تيك فاند” البريطاني «إيبان» .

كما يستضيف جيتكس فى دورته الحالية مجموعة من أشهر المبتكرين والمبدعين العالميين على رأسهم بابلوس هولمان رائد أعمال حلول التكنولوجيا المستقبلية ، و بريان سيلي الهاكر الذي اخترق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

ومن المقرر أن يسلط الضوء على عدة ملفات منها حلول تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وتكنولوجيا الذكاء الاصنطاعى AI، والمدن الذكية، وصناعة الروبوتات ، وتكنولوجيا الحلول المالية والتسويق الرقمي والرعاية الصحية والتعليم .

بالإضافة إلى توضيح التقدم التكنولوجي الذي أحرزته مجموعة من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ ومن بينها: حكومة أبوظبي، و«دبي الذكية»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إضافة إلى مشاركات من حكومتي عجمان والفجيرة ، علاوة على استعراض تجربة حكومة دبي فى محاصرة وباء كوفيد 19 باستخدام التكنولوجيا

على صعيد آخر ، تشارك إسرائيل لأول مرة بالمعرض عبر 40 شركة عارضة تمثل قطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة والأمن السيبراني والاتصالات وحلول النقل الذكي .

وبحسب الموقع الألكتروني لمعرض جيتكس دبي ، فإن من أبرز الكيانات الاسرائيلية المشاركة kramer electronics ، و tech-il ، و 3d singals ، و phoebus energy

كما سينعقد على هامش المعرض بعد غدا الأثنين قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي الإسرائيلي بمشاركة وزارء إماراتين وممثلين عن جهات حكومية إسرائيل لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين فى مجال استكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات .

كما تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا ) للمرة الأولي كجهة عارضة فى الحدث الدولي بهدف استعراض ابرز انجازاتها فى مجال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا ، إلى جانب المنصات الرقمية المتقدمة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية فى المملكة .

