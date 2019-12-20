سيـــاســة

تتضمن عقوبات ضد روسيا.. «ترامب» يقر الميزانية العسكرية

سيتم فيها تخصيص 31.5 مليار دولار للحفاظ على الفعالية القتالية، وتحديث الأسلحة النووية، وتسديد تكاليف الدفاع الأخرى.
محمد بدر 1:24 ص, السبت, 21 ديسمبر 19 1:24 ص, السبت, 21 ديسمبر 19

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوقع الجمعة على الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، بما تضمنه من مواد وبنود بينها عقوبات تستهدف روسيا، نقلا عن روسيا اليوم.

وكتب ترامب على موقع التغريدات تويتر: “سأوقع اليوم الميزانية العسكرية بقيمة 738 مليار دولار”.

وقبل ذلك صادق الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ، على مشروع قانون ميزانية الدفاع.

وتتضمن الميزانية المذكورة تخصيص 635 مليار دولار للاحتياجات الأساسية للبنتاجون، و71.5 مليار دولار لمواصلة العمليات العسكرية في أفغانستان وسوريا واليمن ومكافحة الإرهاب في بلدان أخرى.

كما سيتم فيها تخصيص 31.5 مليار دولار للحفاظ على الفعالية القتالية، وتحديث الأسلحة النووية، وتسديد تكاليف الدفاع الأخرى.

وينص مشروع الميزانية العسكرية على عقوبات معادية لروسيا في عدد من النقاط، حيث يستهدف خطي “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي” لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في إطار قانون “حماية المدنيين السوريين”، المتضمن فرض العقوبات على كل من يدعم الجيش السوري خلال “الحرب الأهلية” في هذا البلد.

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بقلم محمد بدر

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