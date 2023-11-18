تتضمن السجائر والسكر.. محافظة أسيوط تشن حملات تفتيش على الأسواق وتضبط 90 مخالفة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة المحتكرين وجشع التجار، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واستمرارًا لجهود المحافظة في التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.

وأوضح اللواء عصام سعد، فى بيان قبل قليل، أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة التموينية في نطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.

تحرير محاضر تموينية

في هذا السياق، وتنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط، شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز عدة حملات تموينية، خلال أسبوع، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العقيد أحمد شكرى مدير الإدارة، وبمشاركة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية ونواب رئيس المركز،

وأسفرت الحملات عن تحرير 90 مخالفة تموينية حيث تم في مجال المخابز تحرير 74 مخالفة تموينية؛ منها 26 محضر نقص وزن و18 محضر مواصفات و19 محضر عدم نظافة و10 محاضر عدم تسليم بون وعدد محضر عدم الإعلان عن المواعيد.

وفي مجال الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية منها 3 محاضر سكر بدون فواتير وضبط محضر أرز بدون فواتير و2 محضر سجائر دون فواتير وضبط 300 كيلو سكر و50 كيلو أرز و477 علبة سجائر و18 كرتونة معسل و3 محاضر اسمنت بدون فواتير و3 طن أسمنت ومحضر تجميع 14 شيكارة كيماوي محضور بيعه خارج الجمعية الزراعية و5 محاضر عدم اعلان عن الأسعار.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز محضر إعدام 600 زجاجة خل غير صالح للاستهلاك الآدمي بناء على محاضر إثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزى لمراقبة الأغذية واللجنة المشكَّلة،

والتي ضمت كل من سمير عبد الرحمن مدير مكتب مراقبة الأغذية، والهلالي هلال عبد الحميد مفتش أغذية، وأيمن محمود أبو زيد بإدارة البيئة بالقوصية،

تأتي هذه العملية بعد الحملات التي تم شنتها الوحدة المحلية على الأسواق، بالتنسيق مع سلامة الأغذية، والتي أسفرت عن ضبط هذه الكمية، وعليه تم اتخاذ كل الإجراءت القانونية وصولًا إلى إعدام هذه الكمية.