تتضمن إعداد استيراتيجية كاملة.. 6 توصيات لتضامن النواب لتعميق الوعي الوطني

أعلنت لجنة تضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي فى ختام جلسة الاستطلاع والمواجهة الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان التي عقدت اليوم الثلاثاء عن 6 توصيات هامة.

وجاءت توصيات لجنة التضامن بمجلس النواب كالتالي:

1- إعداد استراتيجية للوعى المجتمعى بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشاركة الوزرات والجهات المعنية وشركات الأعمال ومنظمات المجتمع الاهلى تقوم على تبنى مبادرات وإطلاق حملات لتعزيز وتحسين الوعى المجتمعى

2- قيام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمبادرة إطلاق تقرير سنوى حول الحالة الاجتماعية والمجتمعية فى مصر يرصد أبرز الظواهر والمستجدات والمخاطر والايجابيات الاجتماعية فى المجتمع المصرى مع تقديم بدائل وخيارات حول التعامل معها لكافة الأطراف المعنية المخططة ومتخذ القرار وصناع السياسات على كافة المستويات

3- قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بتطوير محور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بالمشروع لإطلاق تقرير سنوى أو دورى حول الأسرة المصرية يتضمن تحليل للتغيرات الإيجابية والسلبية المؤثرة على الأسرة المصرية وآليات التعامل معها بمشاركة أقسام الاجتماع فى الجامعات المصرية والمجالس القومية المعنية مثل الطفولة والأمومة والمرأة

4- تطوير وزارة التضامن الاجتماعى للمنصات الاجتماعية المتخصصة لتقديم خدمات متنوعة سواء تتعلق بالارشاد الاجتماعى أو العنف الاسرى والمساندة المجتمعية بالمشاركة مع منظمات المجتمع الأهلى المتخصصة ومراكز البحوث والفكر فى مصر

5- توجيه مزيد من الاهتمام إلى اعلام التنمية الذى يمثل رافعة مساندة لاستراتيجية الدولة وخططها للتنمية المستدامة

6- طرح بدائل غير تقليدية للتعامل والتخلص من الأمية فى مصر وربط مبادرات محو الأمية مع مبادرات تطوير الريف المصرى وحياة كريمة وكافة المبادرات المجتمعية بمشاركة الجمعيات الأهلية والأجهزة الحكومية والمحليات .