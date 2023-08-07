تتصدرها «هيونداي».. ترخيص 7.7 ألف سيارة ملاكي بوحدات المرور خلال يوليو (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات «الملاكي» المرخصة في مصر خلال يوليو الماضى، نحو 7 آلاف و736 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وتمكنت العلامة الكورية «هيونداي» من اقتناص صدارة تراخيص سيارات الركوب، خلال الشهر الماضي، بعدما تمكنت من تسجيل 789 مركبة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بترخيص 684 سيارة، تلتها «نيسان» و«كيا» فى المركز الثالث بنحو 537 وحدة لكل منهما.

وحلت «رينو» في المرتبة الرابعة بإجمالى 435 مركبة، تلتها «سوزوكي» في المركز الخامس بواقع 417 مركبة.

واقتنصت «تويوتا» المرتبة السادسة مسجلة نحو 407 مركبات، أعقبتها «إم جي» سابعًا بنحو 387 وحدة.

وظهرت «بي واي دي» فى المركز التاسعة بترخيص 371 سيارة، تلتها «سكودا» تاسعًا بإجمالى 345 سيارة.

بينما تراجعت «فولكس فاجن» للمرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر، مسجلة نحو 312 مركبة في مختلف وحدات المرور.