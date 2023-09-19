تتصدرها «هيونداي».. ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في سوق السيارات خلال أغسطس الماضي (جراف)

اقتنصت «هيونداي» صدارة تراخيص السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات) خلال أغسطس الماضى بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1104 مركبة في مختلف وحدات المرور.

فيما تراجعت «شيفروليه» للمرتبة الثانية بترخيص 1077 سيارة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثالث بواقع 1011 وحدة.

وحلت «سوزوكي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 879 سيارة، تلتها «إم جي» فى المركز الخامس بنحو 855 وحدة.

وتمركزت «نيسان» في المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 854 مركبة، أعقبتها «تويوتا» و«كيا» فى المركز السابع مسجلتا نحو 663 وحدة لكل منهما.

وتمركزت «سكودا» فى المرتبة الثامنة بترخيص 624 سيارة، أعقبتها «مرسيدس» و«بي واي دي» فى المركز التاسع بنحو 518 مركبة لكل منهما.

وحلت «رينو» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 514 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال أغسطس الماضى: