تتصدرها «نيسان صني».. ترخيص 612 سيارة موديل 2023 بوحدات المرور خلال يونيو

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من موديلات 2023، نحو 612 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص السيارات لموديلات 2023، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 271 مركبة خلال تلك الفترة، تلتها «نيسان سنترا» فى المركز الثاني بواقع 103 مركبات.

وجاءت «تويوتا فورتنشر» في المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 95 مركبة، تلتها «شيفروليه أوبترا» في المركز الثالث بواقع 61 سيارة.

وحلت «هيونداي أكسنت» في المرتبة الرابعة بترخيص 18 سيارة، أعقبتها «هيونداي إلنترا» بنحو 16 مركبة.

وحصدت «هيونداي إلنترا HD» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل 13 سيارة، تلتها «شيفروليه فان N300» في المركز السادس بواقع 10 مركبات.

وتمركزت «هيونداي أكسنت RB» في المرتبة السابعة بقوائم تراخيص السيارات لموديلات 2023، مسجلة نحو 9 مركبات خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجدول التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات المرخصة لموديلات 2023 بوحدات المرور خلال يونيو الماضى: