تتصدرها «نيسان».. ترخيص 6.9 ألف سيارة بوحدات المرور خلال يونيو الماضى (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات «الملاكي» المرخصة في مصر خلال يونيو الماضى، نحو 6 آلاف و994 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وتصدرت «نيسان» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، للشهر الخامس على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 646 مركبة، خلال الشهر الماضى.

فى المقابل، صعدت «رينو» للمرتبة الثانية بترخيص 564 سيارة، فيما تراجعت «شيري» للمركز الثاني بنحو 536 وحدة.

واقتنصت «كيا» المرتبة الرابعة بإجمالى 517 مركبة، تلتها «هيونداي» في المركز الخامس بواقع 447 مركبة.

وحصدت «سوزوكي» المرتبة السادسة مسجلة نحو 434 مركبة أعقبتها «بي واي دي» سابعًا بنحو 393 وحدة.

وظهرت «سكودا» فى المركز التاسعة بترخيص 332 سيارة، تلتها «فولكس فاجن» تاسعًا بإجمالى 330 سيارة.

في المقابل، تراجعت «مرسيدس» للمرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر، مسجلة نحو 314 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في وحدات المرور خلال الشهر الماضى: