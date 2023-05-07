تتصدرها «نيسان».. ترخيص 5.5 ألف سيارة بوحدات المرور خلال أبريل

بلغ عدد السيارات «الملاكي» المرخصة في مصر خلال أبريل الماضى، نحو 5 آلاف و598 مركبة في مختلف وحدات المرور.

واحتفظت «نيسان» بصدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي»، للشهر الثالث على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل 797 مركبة خلال أبريل الماضى، أعقبتها «

» في المركز الثاني بواقع 681 وحدة.

وتمكنت «سوزوكي» من انتزاع المرتبة الثالثة بترخيص 329 سيارة، تلتها «تويوتا» في المركز الرابع بإجمالى 314 وحدة.

وحصدت «رينو» و«BYD» المرتبة الخامسة- مكرر- مسجلتا نحو 292 مركبة لكل منهما، أعقبتها «كيا» في المركز السادس بنحو 287 وحدة.

فيما تراجعت «مرسيدس» للمرتبة السابعة بعدما تمكنت من تسجيل 280 سيارة، تلتها «هيونداي» ثامنةً بواقع 234 وحدة.

وتمركزت «سكودا» في المرتبة التاسعة بترخيص 220 سيارة، تلتها «إم جي» فى المركز العاشر بواقع 176 وحدة.

واحتلت العلامة اليابانية «ميتسوبيشي» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا في مصر، مسجلة نحو 152 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.